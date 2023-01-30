В комментариях сайту Nikkei Asian Review глава компании MKS Instruments, выпускающей компоненты для 85% литографического оборудования в мире, поделился своими взглядами на ближайшие перспективы развития полупроводниковой отрасли. Прежде всего, возглавляющий компанию Джон Ли (John Lee) заявил, что наблюдаемый сейчас спад спроса является циклическим и рано или поздно пройдёт.
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Капитальные затраты производителей чипов неизбежно сократятся в этом году примерно до $70 млрд, по словам главы MKS Instruments. Такой результат сложно считать посредственным в исторической перспективе, ибо лет десять назад вдвое меньшая сумма приписывалась «очень удачному году» по меркам отрасли. Словом, всё познаётся в сравнении.
С другой стороны, как убеждён Джон Ли, строительство новых предприятий не создаст проблемы перепроизводства чипов, поскольку спрос на них будет расти стремительно. Тайвань и Южная Корея сохранят за собой статус регионов с высокой концентрацией передовых литографических производств, но параллельно будет укрепляться полупроводниковая отрасль США и Германии. Впрочем, TSMC и Samsung свои новые техпроцессы продолжат внедрять в первую очередь ближе к штаб-квартирам — то есть, на Тайване и в Южной Корее.
Другой тенденцией станет консолидация рынка, поскольку мелким компаниям попросту не хватает ресурсов для выживания. В конце прошлого века производитель мог довольствоваться годовой выручкой в $20-30 млн, но теперь суммы изменились на пару порядков.