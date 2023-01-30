Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple мечтает создать умные очки, которые можно носить весь день и использовать отдельно от смартфона
И вместо ноутбука.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

С одной стороны, если бы опытный колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) разом выдал бы все новости про планы Apple, то он просто лишил бы себя весомой части заработка. С другой стороны, участившиеся публикации на профильные темы говорят о том, что анонс первой гарнитуры дополненной реальности Apple всё же приближается.

реклама

Источник изображения: Nothern Wake Fire

У невнимательного читателя после беглого изучения заголовков прошлой недели могло сложиться впечатление, что Apple откладывает анонс первого устройства дополненной реальности в своей истории, но на самом деле представитель Bloomberg имел в виду последовательность появления двух разных устройств. Гарнитура стоимостью около $3000, которая будет от выносного аккумулятора размером со смартфон работать без подзарядки до двух часов, выйдет до конца этого года, но в дальнейшем Apple постарается выпустить не только более доступное устройство, но и более автономное.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Как пояснил Марк Гурман накануне, в конечном итоге Apple хотела бы создать умные очки, которые можно носить весь день на улице и в помещении. По функциональным возможностям они смогли бы заменить собой не только смартфон, но и ноутбук. Понятно, что технологические возможности Apple и её подрядчиков пока далеки от создания такого устройства, но в этом году она хотя бы попробует свои силы на этом рынке. В течение первого года Apple рассчитывает продать до 1 млн устройств дополненной реальности, как отмечает источник. Для довольно громоздкого изделия стоимостью $3000 это будет неплохой результат.

#apple #виртуальная реальность #дополненная реальность #умные очки #носимая электроника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Гарнитура дополненной реальности Apple позволит обходиться без дополнительных контроллеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
71
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
122
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
62
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
73
Steam Awards 2022: лучшие игры прошлого года по версии пользователей платформы Steam
3
Destroy All Humans! 2 - Reprobed: инопланетное нашествие
+
Обзор аккумуляторной машинки для стрижки волос VGR Voyager V-919
5
Мои впечатления от игры Fallout New Vegas. Часть 3
6
"Цинковые пальцы": Новый метод редактирования генов, созданный ИИ может прийти на смену CRISPR
1
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
1

Сейчас обсуждают

TheEd
08:16
Балабол и точка.
Поставляемые Украине танки станут настоящей проблемой для Путина - бывший командующий НАТО
Kutuz
08:16
Помню как эта крыса облезлая орала "гойда" на красной площади, и в видеотрансляции был наложен одобрительный шум толпы, в то же время как потом из личных записей этого перфоманса от тех, кому непосред...
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
TheEd
08:15
Т. е скакуасы на перепродаже абрамсов по 10 лямов таки не заработают.. Це зрада.
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
хахахер
08:15
так дальше пойдут европы за эти поставки танков колоть.Тут не в самих танках дело,а в том что даёт европа зелёный свет на атаку своих стран.Конечно хочется необдуманно полезть в европы с войной,но зач...
Поставляемые Украине танки станут настоящей проблемой для Путина - бывший командующий НАТО
century84
08:12
На заметку, тут майнеров за людей не считают и их проблемы в майнинге так же никого не волнуют.
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
хахахер
08:10
у гейзапада,просто агония наступила и там уже не понимают,чё происходит вокруг
Поставляемые Украине танки станут настоящей проблемой для Путина - бывший командующий НАТО
Показывал 3_14sUn
08:10
Воем красных фанатиков с разорванными жопами, которые набежали защищать любимку, удовлетворен! Спасибо Nvidia как минимум за то, что позволяет ткнуть факелом технологий и производительности в немытую ...
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Руслан Глинник
08:09
Вот это подстава. Спящий Джо развел союзников как наперсточник лохов на рынке.
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
Антон Васильев
08:08
100 танков в конце 24-го года это проблема?
Поставляемые Украине танки станут настоящей проблемой для Путина - бывший командующий НАТО
Антон Васильев
08:05
Краснополь хороший снаряд, в форточку влетит
Starlink Илона Маска помог нанести удар по центру связи ВСУ в Угледаре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем