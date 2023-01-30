И вместо ноутбука.

С одной стороны, если бы опытный колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) разом выдал бы все новости про планы Apple, то он просто лишил бы себя весомой части заработка. С другой стороны, участившиеся публикации на профильные темы говорят о том, что анонс первой гарнитуры дополненной реальности Apple всё же приближается.

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Источник изображения: Nothern Wake Fire

У невнимательного читателя после беглого изучения заголовков прошлой недели могло сложиться впечатление, что Apple откладывает анонс первого устройства дополненной реальности в своей истории, но на самом деле представитель Bloomberg имел в виду последовательность появления двух разных устройств. Гарнитура стоимостью около $3000, которая будет от выносного аккумулятора размером со смартфон работать без подзарядки до двух часов, выйдет до конца этого года, но в дальнейшем Apple постарается выпустить не только более доступное устройство, но и более автономное.

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Как пояснил Марк Гурман накануне, в конечном итоге Apple хотела бы создать умные очки, которые можно носить весь день на улице и в помещении. По функциональным возможностям они смогли бы заменить собой не только смартфон, но и ноутбук. Понятно, что технологические возможности Apple и её подрядчиков пока далеки от создания такого устройства, но в этом году она хотя бы попробует свои силы на этом рынке. В течение первого года Apple рассчитывает продать до 1 млн устройств дополненной реальности, как отмечает источник. Для довольно громоздкого изделия стоимостью $3000 это будет неплохой результат.