Давно известную истину о способности производительного центрального процессора улучшить достижения зрелых видеокарт в экстремальном разгоне в очередной раз подтвердили австралийские оверклокеры, которые пару GeForce GTX 1080 Ti заставили отличиться в 3DMark03, получив результат 437 168 баллов и заняв первое место среди графических тандемов.
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Описание условий эксперимента получилось несколько противоречивым, поскольку на фотографии видеокарты явно оснащались водоблоками, а запись в базе данных HWBot говорила о наличии у них пусть и собранной по индивидуальному проекту, но воздушной системы охлаждения. Там же значились и частоты видеокарт — 2000/12000 МГц.
Инженерный образец Intel Core i9-13900K, по данным авторов эксперимента, был разогнан до 8 ГГц под жидким азотом, сохранив при этом активность четырёх производительных ядер и четырёх потоков. Материнская плата AORUZ Z790 Tachyon лежала в основе тестового стенда. Греческие оверклокеры уже задались целью попробовать перекрыть этот результат в ближайшие часы, так что завтра он уже может утратить свою актуальность как рекорд.