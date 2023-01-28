Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Seagate выпустит жёсткие диски на 22 и 24 Тбайт уже в первом квартале текущего года
HAMR открывает перспективы для дальнейшего увеличения объёмов.
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Компания Seagate объявила о том, что в первом квартале 2023 года собирается выпустить жёсткие диски объёмам 22 и 24 Тбайт. Производитель намерен и дальше увеличивать объёмы накопителей в потребительском сегменты, поэтому уже в третьем квартале будет представлена линейка устройств объёмом 30 Тбайт на базе технологии HAMR. Выход последней стоит ждать в начале лета — Seagate опережает график внедрения технологии.

реклама

Генеральный директор Seagate, господин Дэйв Мосли (Dave Mosley) сообщил, что в текущем году доля HAMR-дисков на рынке будет оставаться невысокой. Расширение производства накопителей с использованием новой технологии должно случиться только в 2024 году, а ещё через год (то есть, в 2025 году) производитель планирует заняться улучшением HAMR.

Инженерам Seagate удалось изготовить пластину с 5 Тбайт памяти, что открывает для производителя возможность производства жёстких дисков на 50 Тбайт, поскольку один 3,5-дюймовый диск вмещает 10 подобных пластин.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Seagate продолжает заниматься выпуском жёстких дисков на базе технологий SMR (черепичная магнитная запись), CMR (обычная магнитная запись) и PMR (перпендикулярная магнитная запись). Более того, производитель намерен увеличить плотность записи по технологии PMR на 10 %.

#seagate
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Seagate: коррекция на рынке жёстких дисков растянется на несколько кварталов
В этом квартале Seagate подведут даже облачные клиенты, способствуя снижению выручки
Seagate Technology сократит 7,5% персонала
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
192
Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
78
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
67
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
26
О прошлом и будущем твердотельных накопителей (SSD)
18
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
22
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8
Dead Space - новый эталон для ремейков видеоигр
19
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
43
Стекинг изображений: Как получить хорошее фото в плохом освещении
10

Сейчас обсуждают

motorocker1977
23:39
В новинку бряцанье оружием?
Истребители F-35 прибыли в Польшу - стоит ли волноваться Калининграду
BloodRayne
23:34
Почему на компьютерном форуме появляются такие новости? Почему уже даже здесь рассказы про ВОВ, первые дни той войны, "проклятый запад" и "все желают нам зла". Заколебало. Можно рассказать лучше чего ...
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
Вова Огонь
23:33
Упоротый далбаеб
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Вова Огонь
23:30
На Украину едут новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" - охотники за ракетами HIMARS
Сергей Назаренко
23:29
И в добавок. Странная дрочильня под названием "эксклюзив" нужна сугубо больным фанатам. Ведь нужно играть так как тебе удобно а где тебя заставили. Вот к примеру. Сижу я дома, запустил игру с пасса на...
Xbox опускается на самое дно
help
23:29
что за провокации то?
С 30 января жители РФ не смогут совершать покупки в интернете через браузеры Chrome и Firefox
Вова Огонь
23:28
спс - вместе замочим этих блядей салоботов вежливого, вову огонь, житель рашки
В ВСУ заявили, что Украине требуется около 180 истребителей
Владимир Бурдейко
23:28
Патриот хренов, почему до сих пор не в Украине? И почему не в пакете?
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
Мимокрокодил
23:27
Шеша, привычно понюхай очко овцы.
В Киеве заявили об ускоренных переговорах с Западом о поставках авиации и ракет повышенной дальности
Adam Smith
23:27
вова ебаш эту блять, вовуву огонгонь, твраь очковую)))) https://rutube.ru/video/78d5469d5e8bb494f6a35930888ea9c7/
В ВСУ заявили, что Украине требуется около 180 истребителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем