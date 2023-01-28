Компания Seagate объявила о том, что в первом квартале 2023 года собирается выпустить жёсткие диски объёмам 22 и 24 Тбайт. Производитель намерен и дальше увеличивать объёмы накопителей в потребительском сегменты, поэтому уже в третьем квартале будет представлена линейка устройств объёмом 30 Тбайт на базе технологии HAMR. Выход последней стоит ждать в начале лета — Seagate опережает график внедрения технологии.
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Генеральный директор Seagate, господин Дэйв Мосли (Dave Mosley) сообщил, что в текущем году доля HAMR-дисков на рынке будет оставаться невысокой. Расширение производства накопителей с использованием новой технологии должно случиться только в 2024 году, а ещё через год (то есть, в 2025 году) производитель планирует заняться улучшением HAMR.
Инженерам Seagate удалось изготовить пластину с 5 Тбайт памяти, что открывает для производителя возможность производства жёстких дисков на 50 Тбайт, поскольку один 3,5-дюймовый диск вмещает 10 подобных пластин.
Seagate продолжает заниматься выпуском жёстких дисков на базе технологий SMR (черепичная магнитная запись), CMR (обычная магнитная запись) и PMR (перпендикулярная магнитная запись). Более того, производитель намерен увеличить плотность записи по технологии PMR на 10 %.