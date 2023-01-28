Но при падении выручки нынешними темпами их придётся сокращать.

Для генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) прошлый год был первым полным периодом его пребывания в должности, поэтому о влиянии его политики на инвестиционную деятельность корпорации по итогам годового отчёта по форме 10-K можно судить в полной мере. Первое, что бросается в глаза при изучении отчётной документации за 2022 год — это заметное увеличение капитальных затрат и расходов на исследования и разработки, с $33,9 млрд до $42,4 млрд.

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Источник изображения: Intel

Следует признать, что основной прирост обеспечили именно капитальные затраты, которые приблизились к $25 млрд, на нужды разработок и исследований было выделено $17,5 млрд. Это чуть больше, чем в 2021 году ($15,2 млрд), но гораздо важнее то, что доля расходов на НИОКР в прошлом году выросла с 19,2 до 27,8% по отношению к совокупной выручке компании. Это обусловлено снижением выручки при одновременном росте расходов. Если падение выручки продолжится, Intel будет сложнее финансировать свои разработки, а она, напомним, к 2025 году собирается освоить техпроцесс Intel 18A и восстановить своё технологическое лидерство.

Источник изображения: Intel

Какие-то резервы можно было бы выкроить за счёт снижения выплат средств акционерам, и компания уже прекратила выкупать собственные акции, но дивиденды пока стремится сохранить на имеющемся уровне, а в их форме только в прошлом году было выплачено $6 млрд.

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Более того, снижающаяся выручка приводит к тому, что Intel всё сложнее генерировать свободные денежные средства. В прошлом году их было сформировано только на сумму $15,4 млрд, а свободный денежный поток по итогам отчётного периода вообще оказался отрицательным.