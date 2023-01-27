Договорённости могут быть достигнуты уже в конце месяца.

Как напоминает Reuters со ссылкой на Bloomberg News, переговоры нидерландских чиновников с американскими коллегами по вопросу расширения технологических санкций против КНР могут завершиться уже сегодня, и к октябрьской версии экспортных ограничений США в той или иной степени примкнут не только Нидерланды, но и Япония, поскольку именно в этих двух странах производится ассортимент литографического оборудования, который китайские клиенты могут получать в обход США.

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Источник изображения: ASML

Глава ASML на недавнем отчётном мероприятии воздержался от декларирования каких-либо политических позиций, но выразил опасение, что новые ограничения в данной сфере вызовут новую волну дефицита чипов и приведут к удорожанию данного вида продукции. При этом непосредственно на китайском направлении предлагаемые США санкции положение ASML особо не ухудшат, поскольку выпавшие несколько процентов выручки компания сможет быстро восполнить за счёт высокого спроса на свою продукцию в других регионах.

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Похожей точки зрения придерживаются и японские источники, как отмечает Reuters. Из местных компаний от новых санкций США против Китая могут пострадать Nikon и Tokyo Electron, причём последняя — в большей мере. Японские и нидерландские власти постараются достичь таких договорённостей с американскими коллегами, которые не давали бы торговых преимуществ компаниям из какой-то одной страны в ущерб другим.