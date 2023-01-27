Это позволит сэкономить $500 млн только в этом квартале.

На квартальной конференции финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) сделал важное заявление, которое могло остаться без внимания широких кругов общественности. С этого месяца компания увеличит сроки амортизации отдельных видов технологического оборудования с пяти до восьми лет. Это позволит начать экономить на расходах уже в текущем квартале (до $500 млн), а по итогам всего этого года экономия может достичь солидных $4,2 млрд.

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Источник изображения: ASML

Амортизация оборудования позволяет компании списывать затраты на его приобретение, монтаж и обслуживание в течение определённого нормативного срока. Чем дольше этот срок, тем ниже амортизационные расходы, а сейчас компания как раз нацелена активно сокращать расходы. В этом году Intel собирается сэкономить $3 млрд, причём треть этой экономии будет достигнута именно на производственной себестоимости продукции. Впрочем, увеличение сроков амортизации оборудования в этом прогнозе как раз не учитывается.

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Когда Intel выпускала чипы преимущественно для своих собственных нужд, то вынуждена была чаще менять оборудование на новое, поскольку техпроцессы менялись довольно быстро, амортизационные расходы были велики. Теперь увеличению срока амортизации оборудования будет способствовать не только волевое решение руководства как таковое, а развитие услуг по контрактному производству чипов для сторонних заказчиков, а также применение компоновки с разнородными кристаллами. Устаревающие техпроцессы смогут дольше себя окупать, ведь они будут востребованы теми же автопроизводителями, которым не нужна передовая литография для основной части ассортимента чипов. В одной упаковке смогут соседствовать кристаллы, выпущенные по разным техпроцессам, и принудительно обновлять разом основную часть оборудования Intel уже не потребуется. Всё это создаёт условия для увеличения сроков амортизации оборудования.