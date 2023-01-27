А во второй половине этого начнётся выпуск серийных Meteor Lake.

Перед руководством Intel на квартальной конференции стояла непростая задача убедить инвесторов в том, что серьёзные трудности ближайших кварталов не помешают компании продолжать подготовку к анонсу процессоры нового поколения. Во-первых, глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не упустил возможность подчеркнуть, что к своей цели освоить пять новых техпроцессов за четыре года компания идёт либо в соответствии с намеченным графиком, либо с его опережением. Технология Intel 7 уже используется для массового производства процессоров как в клиентском сегменте, так и в серверном.

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Источник изображения: Intel

Во второй половине этого года начнётся массовый выпуск процессоров семейства Meteor Lake с использованием технологии Intel 4. По графику идёт и освоение техпроцесса Intel 3. Именно в рамках этих двух техпроцессов Intel впервые будет использовать EUV-литографию. Один из «облачных гигантов» уже готов заказывать у Intel производство разработанных им процессоров с использованием технологии Intel 3. Собственно, даже первые прототипы чипов, выпущенных по технологиям Intel 20A и 18A, уже функционируют в лабораториях компании, причём один из них предназначается для крупного клиента на контрактном направлении. Всего Intel располагает пакетом заказов на $4 млрд, ведутся переговоры с 7 из 10 крупнейших бесфабричных разработчиков, а количество потенциальных клиентов на контрактном направлении уже выросло до 43 штук.

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По словам представителей Intel, к выпуску в статусе предсерийных образцов к 2024 году будут готовы и процессоры семейства Lunar Lake, которые оптимизированы под сверхнизкое энергопотребление. Пока о них известно только то, что уровень TDP мобильных чипов не превысит 15 Вт.