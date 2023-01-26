В четвёртом квартале Tesla обновила серию собственных рекордов как по количеству поставленных электромобилей, так и по величине выручки и прибыли, но в целом за год выпустила не более 1,37 млн машин при прогнозируемых некоторыми источниками 1,5 млн. Впрочем, на фоне любых других производителей динамика показателей Tesla всё равно выглядит впечатляюще, поэтому в текущем году Илон Маск (Elon Musk) замахнулся на выпуск почти 2 млн электромобилей. Из них не менее 1,8 млн штук будут поставлены клиентам до конца года, хотя после январского снижения цен компания столкнулась с тем, что количество заказов вдвое превысило существующие производственные мощности.
реклама
Впрочем, если все предприятия Tesla начнут работать в полную силу, то они действительно смогут выпускать по 1,8 млн машин в год в своём нынешнем состоянии. Одно только предприятие в Шанхае может производить по 750 000 электромобилей в год, старейшее предприятие в Калифорнии может выдавать по 550 000 машин Model Y и Model 3 и ещё 100 000 машин Model S и Model X. Наконец, предприятия в Берлине (Германия) и Остине (штат Техас) пока способны выпускать по 250 000 кроссоверов Tesla Model Y каждое. На днях компания объявила о планах по расширению предприятия в Неваде, да и в текущем году руководство Tesla пообещало сохранять высокие темпы роста производства электромобилей. У главы компании нет сомнений на счёт способности Tesla продать все выпущенные в этом году электромобили.