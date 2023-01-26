Технически она почти способна делать это уже сейчас.

В четвёртом квартале Tesla обновила серию собственных рекордов как по количеству поставленных электромобилей, так и по величине выручки и прибыли, но в целом за год выпустила не более 1,37 млн машин при прогнозируемых некоторыми источниками 1,5 млн. Впрочем, на фоне любых других производителей динамика показателей Tesla всё равно выглядит впечатляюще, поэтому в текущем году Илон Маск (Elon Musk) замахнулся на выпуск почти 2 млн электромобилей. Из них не менее 1,8 млн штук будут поставлены клиентам до конца года, хотя после январского снижения цен компания столкнулась с тем, что количество заказов вдвое превысило существующие производственные мощности.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Впрочем, если все предприятия Tesla начнут работать в полную силу, то они действительно смогут выпускать по 1,8 млн машин в год в своём нынешнем состоянии. Одно только предприятие в Шанхае может производить по 750 000 электромобилей в год, старейшее предприятие в Калифорнии может выдавать по 550 000 машин Model Y и Model 3 и ещё 100 000 машин Model S и Model X. Наконец, предприятия в Берлине (Германия) и Остине (штат Техас) пока способны выпускать по 250 000 кроссоверов Tesla Model Y каждое. На днях компания объявила о планах по расширению предприятия в Неваде, да и в текущем году руководство Tesla пообещало сохранять высокие темпы роста производства электромобилей. У главы компании нет сомнений на счёт способности Tesla продать все выпущенные в этом году электромобили.