В интервью Nikkei Asian Review глава компании Diodes, которая занимается разработкой и поставками полупроводниковой продукции, поделился своими прогнозами по поводу развития мировой отрасли на ближайшую перспективу. По его словам, коммерческий подход к определению местоположения предприятий уходит в прошлое, и на первый план сейчас выходят соображения национальной безопасности. Каждая крупная страна или макрорегион будут стремиться обзавестись критически важными для производства чипов предприятиями, чтобы не зависеть от внешнеполитических партнёров и неурядиц.
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В будущем если предприятие расположится в том же Китае, то оно и будет обслуживать интересы клиентов на местном рынке. Для поставок продукции на прочие рынки предприятия будут строиться в непосредственной близости от них. США, Китай, Япония и Германия захотят располагать большим количеством профильных предприятий на своей территории. Противоречия США и Китая, которые стимулируют этот процесс сейчас, вряд ли исчезнут в последующие годы, как считает глава Diodes Лю Кэ-Шу (Lu Keh-Shew).
Его компания в последнее время почувствовала рост интереса клиентов к компонентам для выпуска электромобилей. Доля такой продукции в общей выручке выросла до 15%, и этим дело вряд ли ограничится. Прибыль здесь пока выше, чем в сегменте потребительской электроники, но к продукции предъявляются повышенные требования по качеству, надёжности и ресурсу. Со временем рынок электромобилей станет основным потребителем полупроводниковой продукции в мире.