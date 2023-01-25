Пример он предлагает брать с медицинской сферы.

Агентство Reuters в нескольких цитатах передало выступление основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) на мероприятии в Стокгольме, посвящённом принятому шведскими учёными решению оснастить самый производительный компьютер в стране компонентами марки NVIDIA. По замыслу разработчиков, со временем это позволит суперкомпьютеру понимать запросы, сформулированные на шведском языке и давать ответы на нём же.

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Источник изображения: Reuters

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Дженсен Хуан во время своего выступления призвал аудиторию учитывать, что многие технические новшества способны приносить обществу не только пользу, но и вред. Глава NVIDIA считает, что создание безопасных систем искусственного интеллекта должно обеспечиваться сводом правил и стандартов, подобных тем, что сейчас существуют в медицине. При развитии и применении искусственного интеллекта важную роль будут играть социальные нормы и законы, как добавил основатель компании. Начало обсуждения подобных вопросов заставляет Хуана верить, что всё это приведёт к хорошему итогу.