Неутомимый колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) поведал дополнительные подробности о функциональных особенностях гарнитуры дополненной реальности Apple, производство которой в Китае может начаться уже в следующем месяце. Новинка может быть представлена весной, но в продажу поступит не ранее осени, и только в США по цене $3000. Кстати, такие параметры рыночного дебюта не мешают Apple рассчитывать на реализацию одного миллиона экземпляров гарнитуры в первый год её присутствия на рынке. Более доступный вариант за $1500 подоспеет только к концу 2024 года, в самом лучшем случае.
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По словам первоисточника, самым главным отличием гарнитуры Apple от конкурирующих продуктов станет способность распознавать жесты пользователя, которая лишит владельца необходимости использовать специальные контроллеры. В перспективе пользователь даже сможет набирать текст на виртуальной клавиатуре, буквально парящей в воздухе перед его глазами. Альтернативой такому способу ввода станет использование голосового ассистента.
Мобильный процессор M2 будет соседствовать со специализированным процессором, разработанным Apple специальной для операционной системы xrOS. Возможностей аппаратной начинки гарнитуры хватит для отображения довольно реалистичного аватара собеседника в FaceTime в полный рост, но для групповых вызовов для прочих участников беседы будут доступны упрощённые изображения. Охлаждать компоненты гарнитуры будет вентилятор, аккумулятор же придётся сделать выносным, он расположится в кармане или на поясе пользователя. По своим габаритам батарея будет превосходить самый крупный iPhone, её заряда хватит от силы на пару часов работы.