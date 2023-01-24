За счёт распознавания жестов рук.

Неутомимый колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) поведал дополнительные подробности о функциональных особенностях гарнитуры дополненной реальности Apple, производство которой в Китае может начаться уже в следующем месяце. Новинка может быть представлена весной, но в продажу поступит не ранее осени, и только в США по цене $3000. Кстати, такие параметры рыночного дебюта не мешают Apple рассчитывать на реализацию одного миллиона экземпляров гарнитуры в первый год её присутствия на рынке. Более доступный вариант за $1500 подоспеет только к концу 2024 года, в самом лучшем случае.

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Источник изображения: Meta*

По словам первоисточника, самым главным отличием гарнитуры Apple от конкурирующих продуктов станет способность распознавать жесты пользователя, которая лишит владельца необходимости использовать специальные контроллеры. В перспективе пользователь даже сможет набирать текст на виртуальной клавиатуре, буквально парящей в воздухе перед его глазами. Альтернативой такому способу ввода станет использование голосового ассистента.

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Мобильный процессор M2 будет соседствовать со специализированным процессором, разработанным Apple специальной для операционной системы xrOS. Возможностей аппаратной начинки гарнитуры хватит для отображения довольно реалистичного аватара собеседника в FaceTime в полный рост, но для групповых вызовов для прочих участников беседы будут доступны упрощённые изображения. Охлаждать компоненты гарнитуры будет вентилятор, аккумулятор же придётся сделать выносным, он расположится в кармане или на поясе пользователя. По своим габаритам батарея будет превосходить самый крупный iPhone, её заряда хватит от силы на пару часов работы.