Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Гарнитура дополненной реальности Apple позволит обходиться без дополнительных контроллеров
За счёт распознавания жестов рук.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Неутомимый колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) поведал дополнительные подробности о функциональных особенностях гарнитуры дополненной реальности Apple, производство которой в Китае может начаться уже в следующем месяце. Новинка может быть представлена весной, но в продажу поступит не ранее осени, и только в США по цене $3000. Кстати, такие параметры рыночного дебюта не мешают Apple рассчитывать на реализацию одного миллиона экземпляров гарнитуры в первый год её присутствия на рынке. Более доступный вариант за $1500 подоспеет только к концу 2024 года, в самом лучшем случае.

реклама

Источник изображения: Meta*

По словам первоисточника, самым главным отличием гарнитуры Apple от конкурирующих продуктов станет способность распознавать жесты пользователя, которая лишит владельца необходимости использовать специальные контроллеры. В перспективе пользователь даже сможет набирать текст на виртуальной клавиатуре, буквально парящей в воздухе перед его глазами. Альтернативой такому способу ввода станет использование голосового ассистента.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Мобильный процессор M2 будет соседствовать со специализированным процессором, разработанным Apple специальной для операционной системы xrOS. Возможностей аппаратной начинки гарнитуры хватит для отображения довольно реалистичного аватара собеседника в FaceTime в полный рост, но для групповых вызовов для прочих участников беседы будут доступны упрощённые изображения. Охлаждать компоненты гарнитуры будет вентилятор, аккумулятор же придётся сделать выносным, он расположится в кармане или на поясе пользователя. По своим габаритам батарея будет превосходить самый крупный iPhone, её заряда хватит от силы на пару часов работы.

#apple #виртуальная реальность #дополненная реальность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые ноутбуки Apple MacBook Pro: ещё больше мощи и до 22 часов работы от одного заряда батареи
Выручка Apple имеет все шансы сократиться как в прошлом квартале, так и в текущем
Власти Индии готовы к тому, что Apple будет каждый четвёртый смартфон производить в этой стране
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
48
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
25
США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
5
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
27
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
72
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
25
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
8
Sony может купить компанию Ubisoft
3
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
126
В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передали Украине
40

Сейчас обсуждают

Kostik_I
07:59
"RTX 4070 Ti обогнала по продажам RX 7900 XT и RX 7900 XTХ вместе..." Вместе с кем?
Илон Маск настаивает, что ради возможности выкупа активов Tesla был готов продать акции SpaceX
Kostik_I
07:58
"Пользователь купил погнутый Ryzen 9 5900X...." Такое ощущение что пользователь купил НЕ погнутый процессор...
Пользователь купил погнутый Ryzen 9 5900X за 3 доллара, а он оказался полностью рабочим
Димыч Константиныч
07:57
Аффтар о чём вообще? Списывать и устарел - это когда играть хотя бы немного некомфортно. А тут результат от 70 средний, от 50 1%. Дураков много, наслушаются и побегут за многоядрами, чтобы не увидеть ...
Тест процессора Core i7-10700K с разным количеством активных ядер в играх
unhurtable
07:50
Угу, а произведенная продукция дематериализуется при выбрасывании/списании...
США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
Kasyan
07:45
Ворворт ты тупой как пробка, вместе с гуманитаркой там заодно и ракеты поставят, неужели непонятно.
В Кремле объяснили отсутствие указа об окончании частичной мобилизации
Александр Пирогов
07:45
Как будто про последнюю Ларку прочитал, отсутствие сюжета, пустой открытый мир, игра из разряда развлеки себя сам, но зато хороший паркур и красивая графика, прям один в один. Сделали бы лучше линейну...
Экшен Forspoken получил разгромные оценки от обозревателей
Показывал 3_14sUn
07:42
Такое-то триумфальное возвращение красных!
Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают нулевое масштабирование производительности после 200 Вт
unhurtable
07:42
10x75, это по факту страшнее - накрытие большей площади...
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
Ярослав Иванов
07:40
Проследить можно, но эффективность их чуть меньше чем нулевая. Пользуют только потаму что может и поможет. А фотка постановочная, ибо даже если в сетке и запутается, то происходит детонация))) для дур...
На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
Владислав Автайкин
07:37
Поэтому интули наживаются на свои фанатиках и выпускают материнку в 2 раза дороже, чем под рузен?)
Новый 4-ядерный Core i3-13100 показал разочаровывающий результат и уступил Ryzen 5 5600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем