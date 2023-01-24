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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск настаивает, что ради возможности выкупа активов Tesla был готов продать акции SpaceX
И деньги на сделку нашлись бы.
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В августе 2018 года по пути в аэропорт Илон Маск (Elon Musk) опубликовал свой печально известный твит о намерениях выкупить с рынка акции Tesla по цене $420 за штуку, сопроводив его комментарием о наличии финансовых гарантий по этой сделке. В дальнейшем она так и не состоялась, и миллиардеру пришлось не только на время проститься с постом председателя совета директоров Tesla, но и с $20 млн, которые были уплачены в форме штрафа. Сейчас идёт новое судебное разбирательство, которое было инициировано пострадавшими от действий Маска инвесторами, и оно продлится как минимум до начала февраля, как отмечает Barron’s.

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Источник изображения: Getty Images

На этой неделе из уст Илона Маска прозвучали новые оправдания по этой истории. Во-первых, он в конце лета 2018 года был уверен, что арабские инвесторы действительно предоставят ему необходимые средства для выкупа акций Tesla. Приватизировать компанию в тот момент он хотел, чтобы уберечь её акции от спекулянтов. Цена в $420 за штуку была назначена из расчёта премии в 20% относительно текущего курса, и не имела под собой никакого скрытого подтекста, который впоследствии пытались найти некоторые источники.

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Поскольку ставка на арабских инвесторов в этой сделке себя не оправдала, у Илона Маска был запасной план действий, как он признал в суде. В случае крайней необходимости миллиардер был готов продать часть акций основанной им частной аэрокосмической компании SpaceX. По сути, он аналогичным образом финансировал сделку по покупке Twitter в октябре прошлого года, заранее продав часть акций самой Tesla. Маск признал, что с трудом бы расставался с акциями SpaceX, но если бы их потребовалось продать, то не стал бы колебаться.

#tesla #илон маск #twitter #spacex #сделка
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