Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У Intel сменился председатель совета директоров
Новый глава этого органа правления имеет большой опыт в области инвестиций.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Корпорация Intel не стала дожидаться публикации квартального отчёта, чтобы объявить о вступлении в должность председателя совета директоров Фрэнка Йири (Frank Yeary), который входит в его состав с 2009 года в качестве независимого директора. Фрэнк является специалистом по консалтингу в области инвестиций и обладает большим опытом работы в этой сфере. Одновременно он является членом совета директоров Mobileye, PayPal и ряда частных компаний.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В качестве председателя совета директоров Фрэнк Йири сменяет Омара Ишрака (Omar Ishrak), который соответствующий пост занимал с 2020 года и принял самое активное участие в возвращении на должность генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger). После ухода с поста председателя совета директоров Ишрак останется в составе этого органа правления компании в качестве независимого директора. В свою очередь, Фрэнк Йири хоть и признал, что перед Intel стоит много задач, выразил уверенность, что для их решения избрана верная стратегия.

#intel #совет директоров
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel не рассматривала возможность расширения производственных мощностей в Китае
Intel передумала строить в Орегоне исследовательский центр за $700 млн
У руководства Intel пока нет уверенности, что предприятие по упаковке чипов расположится именно в Италии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
46
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
24
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
25
США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
4
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
25
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
72
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
8
Sony может купить компанию Ubisoft
3
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
125
В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передали Украине
40

Сейчас обсуждают

0xffffh
04:32
где ты весной прошлого года был, надо было подсказать миннападения рф, они без тебя не догадались
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
Шамиль Джанболатов
04:30
Файл подкачки только уменьшить , остаётся ? Ибо с моими 32 гб оперативки он не очень нужен, но совсем отключить если, то будут проблемы, перенести на винчестер тоже не вариант - это замедлит комп, я д...
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
Johan_888
04:29
👍
Президент Бразилии выступил за делолларизацию и предложил создать единую валюту стран БРИКС и МЕРКОСУР
Denis Belokopytov
04:29
Ну так он быстрее всех не смотря на прошлую версию PCIE
SSD Samsung 990 Pro стали массово деградировать ускоренными темпами
Шамиль Джанболатов
04:26
Желательно не делать так - это замедлит работу в целом. Я даже папку Загрузки перенес на SSD потому что задолбался ждать постоянно по поводу и без запуска винчестера, в это время компьютер вообще зами...
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
Шамиль Джанболатов
04:24
Раньше очень заботился, сейчас вообще нет, а может зря
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
eds
04:23
Вот когда SSD в реальности выйдет из строя, тогда и посмотрим. Я не верю в эти виртуальные софтварные оценки ресурса SSD. У меня пример под торренты с 2012 года стоит SSD Plextor 256GB SATA, судя по с...
SSD Samsung 990 Pro стали массово деградировать ускоренными темпами
Johan_888
04:20
Какой-то вброс, почему везде числа кратные 5? Несмотря на это 7900хтх продается больше чем 4080, а они по схожей цене. отсюда и разные вбросы про "у амд много брака" и тд, я не сомневаюсь что он есть,...
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti побеждает Radeon и Arc в европейских розничных продажах
Евгений Самара
04:19
СУ-57 - тоже разработка СССР? Открой нам страшную тайну, укроинская ты чепушила! Поведай также: что построила за 30 лет незалежалости Укроина?
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
Johan_888
04:08
Военный "маховик" раскручивается по полной, лишь бы не сорвался с "оси" и не прокатился катком по европе...
В МИД России пообещали перемолоть немецкие, американские и французские танки и победить в СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем