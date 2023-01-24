Новый глава этого органа правления имеет большой опыт в области инвестиций.

Корпорация Intel не стала дожидаться публикации квартального отчёта, чтобы объявить о вступлении в должность председателя совета директоров Фрэнка Йири (Frank Yeary), который входит в его состав с 2009 года в качестве независимого директора. Фрэнк является специалистом по консалтингу в области инвестиций и обладает большим опытом работы в этой сфере. Одновременно он является членом совета директоров Mobileye, PayPal и ряда частных компаний.

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Источник изображения: Intel

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В качестве председателя совета директоров Фрэнк Йири сменяет Омара Ишрака (Omar Ishrak), который соответствующий пост занимал с 2020 года и принял самое активное участие в возвращении на должность генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger). После ухода с поста председателя совета директоров Ишрак останется в составе этого органа правления компании в качестве независимого директора. В свою очередь, Фрэнк Йири хоть и признал, что перед Intel стоит много задач, выразил уверенность, что для их решения избрана верная стратегия.