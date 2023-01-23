По прогнозам J.P. Morgan, которые впервые прозвучали в сентябре прошлого года, к 2025 году Apple доведёт долю собираемых в Индии смартфонов до 25% от всей структуры поставок. По оценкам аналитиков DigiTimes Research, ещё через пару лет этот показатель вырастет до 50%. Пока представители Apple никак эту ситуацию не комментируют, индийские чиновники вдохновляются подобными перспективами, как даёт понять Reuters.
реклама
Во всяком случае, министр торговли Индии Пиюш Гоял (Piyush Goyal) заявил, что Apple готовится увеличить долю выпускаемых в этой стране устройств с нынешних 5-7% до 25%, хотя и не стал выражать в этом твердой уверенности, а также пояснять, о каких сроках достижения этой цели идёт речь.
Одновременно коллега Гояла по правительству, министр электроники и информационных технологий Ашвини Ваишнав (Ashwini Vaishnaw), сообщил о преодолении в декабре прошлого года денежным эквивалентом экспорта продукции Apple из Индии важной психологической отметки в $1 млрд. Не так давно стало известно, что 14 подрядчиков Apple получили от индийских властей разрешение на организацию новых или расширение уже имеющихся предприятий на территории страны. Компания Foxconn, например, собирается к середине десятилетия увеличить численность своего персонала на одном из предприятий в Индии в четыре раза.