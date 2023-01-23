Под «этой страной» подразумевается именно Индия.

По прогнозам J.P. Morgan, которые впервые прозвучали в сентябре прошлого года, к 2025 году Apple доведёт долю собираемых в Индии смартфонов до 25% от всей структуры поставок. По оценкам аналитиков DigiTimes Research, ещё через пару лет этот показатель вырастет до 50%. Пока представители Apple никак эту ситуацию не комментируют, индийские чиновники вдохновляются подобными перспективами, как даёт понять Reuters.

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Источник изображения: Reuters

Во всяком случае, министр торговли Индии Пиюш Гоял (Piyush Goyal) заявил, что Apple готовится увеличить долю выпускаемых в этой стране устройств с нынешних 5-7% до 25%, хотя и не стал выражать в этом твердой уверенности, а также пояснять, о каких сроках достижения этой цели идёт речь.

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Одновременно коллега Гояла по правительству, министр электроники и информационных технологий Ашвини Ваишнав (Ashwini Vaishnaw), сообщил о преодолении в декабре прошлого года денежным эквивалентом экспорта продукции Apple из Индии важной психологической отметки в $1 млрд. Не так давно стало известно, что 14 подрядчиков Apple получили от индийских властей разрешение на организацию новых или расширение уже имеющихся предприятий на территории страны. Компания Foxconn, например, собирается к середине десятилетия увеличить численность своего персонала на одном из предприятий в Индии в четыре раза.