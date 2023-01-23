Развитие инфраструктуры ускорит переход на электротягу.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Крупнейший автопроизводитель мира — корпорация Toyota Motor, может по праву считаться родоначальником жанра гибридных автомобилей, но в сегменте электромобилей она достигла весьма скромных успехов, в своё время сделав альтернативную ставку на водородные топливные элементы. Как сообщает DigiTimes, японские власти намереваются изменить ситуацию с распространением электромобилей на домашнем рынке, упростив правила установки скоростных зарядных станций мощностью до 200 кВт.

реклама

Источник изображения: Toyota Motor

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Без развитой зарядной инфраструктуры распространение электромобилей не начнётся, поэтому власти страны готовы сделать соответствующий стимулирующий шаг. В ассортименте японских марок на домашнем рынке сейчас достаточно подзаряжаемых гибридов, но именно аккумуляторных электромобилей в чистом виде не так много, хотя в своё время Nissan Leaf считался самой популярной моделью в мире, пока его не потеснила продукция Tesla.