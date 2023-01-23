Крупнейший автопроизводитель мира — корпорация Toyota Motor, может по праву считаться родоначальником жанра гибридных автомобилей, но в сегменте электромобилей она достигла весьма скромных успехов, в своё время сделав альтернативную ставку на водородные топливные элементы. Как сообщает DigiTimes, японские власти намереваются изменить ситуацию с распространением электромобилей на домашнем рынке, упростив правила установки скоростных зарядных станций мощностью до 200 кВт.
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Без развитой зарядной инфраструктуры распространение электромобилей не начнётся, поэтому власти страны готовы сделать соответствующий стимулирующий шаг. В ассортименте японских марок на домашнем рынке сейчас достаточно подзаряжаемых гибридов, но именно аккумуляторных электромобилей в чистом виде не так много, хотя в своё время Nissan Leaf считался самой популярной моделью в мире, пока его не потеснила продукция Tesla.