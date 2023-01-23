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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разрабатываемый китайцами беспилотник способен взять на борт пять тонн груза
И пролететь до 2600 км.
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По причине начала в Китае праздничных каникул неделя будет скудна на новости с этого направления, но ситуацию в значительной степени должны исправить квартальные отчёты корпораций. Пока же отголоски деловой активности в Китае прорываются на страницы ресурса Nikkei Asian Review, который рассказывает про китайский стартап AirWhiteWhale, разрабатывающий грузовой самолёт W5000, способный обходиться без пилотов.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Крылатая машина, чьи испытания в форме масштабного прототипа уже успешно прошли в октябре прошлого года, при максимальной взлётной массе 10,8 тонны должна брать на борт до пяти тонн груза, который можно распределить по отсеку объёмом 65 кубометров. Стандартная дальность полёта 1200 км при необходимости может быть увеличена более чем вдвое до 2600 км.

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По словам разработчиков, беспилотные грузовые самолёты будут обходиться в производстве дешевле пилотируемых, поскольку можно сэкономить на обеспечении герметичности кабины и создании в ней комфортного микроклимата. Места пилотов вообще можно упразднить вместе с привычными органами управления и такими атавизмами, как туалет. Кроме того, управляемые автоматически самолёты не потребуют расходов на оплату труда пилотов. Как считает основатель AirWhiteWhale Ху Чжэньдун (Hu Zhendong), в Китае достаточно компетентных специалистов и производителей компонентов, чтобы наладить выпуск беспилотной грузовой авиации. Пока же компания ищет источники финансирования — в рамках очередного раунда планируется привлечь до $22,1 млн.

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