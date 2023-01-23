И пролететь до 2600 км.

По причине начала в Китае праздничных каникул неделя будет скудна на новости с этого направления, но ситуацию в значительной степени должны исправить квартальные отчёты корпораций. Пока же отголоски деловой активности в Китае прорываются на страницы ресурса Nikkei Asian Review, который рассказывает про китайский стартап AirWhiteWhale, разрабатывающий грузовой самолёт W5000, способный обходиться без пилотов.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Крылатая машина, чьи испытания в форме масштабного прототипа уже успешно прошли в октябре прошлого года, при максимальной взлётной массе 10,8 тонны должна брать на борт до пяти тонн груза, который можно распределить по отсеку объёмом 65 кубометров. Стандартная дальность полёта 1200 км при необходимости может быть увеличена более чем вдвое до 2600 км.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

По словам разработчиков, беспилотные грузовые самолёты будут обходиться в производстве дешевле пилотируемых, поскольку можно сэкономить на обеспечении герметичности кабины и создании в ней комфортного микроклимата. Места пилотов вообще можно упразднить вместе с привычными органами управления и такими атавизмами, как туалет. Кроме того, управляемые автоматически самолёты не потребуют расходов на оплату труда пилотов. Как считает основатель AirWhiteWhale Ху Чжэньдун (Hu Zhendong), в Китае достаточно компетентных специалистов и производителей компонентов, чтобы наладить выпуск беспилотной грузовой авиации. Пока же компания ищет источники финансирования — в рамках очередного раунда планируется привлечь до $22,1 млн.