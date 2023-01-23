«Единорогами» в сфере инвестиций в инновации принято называть молодые компании, чья капитализация превышает $1 млрд. В настоящее время Япония может похвастать лишь шестью такими стартапами, тогда как в США их количество превышает 600 штук, а в Китае и Европе — сотню. По информации Nikkei Asian Review, японские законодатели хотят упростить правила деятельности местных венчурных фондов, чтобы привлечь дополнительный капитал в эту сферу.
реклама
Сейчас деятельность большинства венчурных фондов в Японии регулируется законом 1998 года, определяющим правила работы товариществ с ограниченной ответственностью. Компаниям с такой организационной формой запрещается инвестировать более 50% своих средств за пределами Японии. Власти страны хотят снять это ограничение, рассчитывая привлечь зарубежный капитал в японские венчурные фонды. Хотя первостепенно это будет служить увеличению инвестиций в зарубежные стартапы, отечественные тоже должны выиграть за счёт привлечения дополнительного капитала. Соответствующие поправки в законодательство планируется внести в 2024 году. К 2027 году Япония рассчитывает более чем в десять раз увеличить объёмы ежегодных инвестиций в стартапы, до $77,2 млрд.