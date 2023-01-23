За пределами страны и внутри неё.

«Единорогами» в сфере инвестиций в инновации принято называть молодые компании, чья капитализация превышает $1 млрд. В настоящее время Япония может похвастать лишь шестью такими стартапами, тогда как в США их количество превышает 600 штук, а в Китае и Европе — сотню. По информации Nikkei Asian Review, японские законодатели хотят упростить правила деятельности местных венчурных фондов, чтобы привлечь дополнительный капитал в эту сферу.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Сейчас деятельность большинства венчурных фондов в Японии регулируется законом 1998 года, определяющим правила работы товариществ с ограниченной ответственностью. Компаниям с такой организационной формой запрещается инвестировать более 50% своих средств за пределами Японии. Власти страны хотят снять это ограничение, рассчитывая привлечь зарубежный капитал в японские венчурные фонды. Хотя первостепенно это будет служить увеличению инвестиций в зарубежные стартапы, отечественные тоже должны выиграть за счёт привлечения дополнительного капитала. Соответствующие поправки в законодательство планируется внести в 2024 году. К 2027 году Япония рассчитывает более чем в десять раз увеличить объёмы ежегодных инвестиций в стартапы, до $77,2 млрд.