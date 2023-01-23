Переход электромобилей на использование тяговых аккумуляторов с твердотельным электролитом должен решить сразу несколько проблем, актуальных для машин текущего поколения. Вырастет плотность хранения электроэнергии, что позволит либо уменьшить размеры батареи, её массу и долю в стоимости электромобиля, либо увеличить запас хода. Батареи нового типа смогут быстрее восполнять заряд на специальных станциях постоянного тока. Наконец, они должны обладать более высокой пожаробезопасностью.
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Как сообщает Bloomberg, сотрудничающая с американским стартапом Solid Power немецкая компания BMW в своём исследовательском центре в Мюнхене рассчитывает наладить выпуск аккумуляторов с твердотельным электролитом уже в этом полугодии, а к применению в ходовых прототипах они будут готовы до 2025 года.
Ford Motor также является инвестором в капитал Solid Power, а всего созданием твердотельных аккумуляторов занимаются более десятка компаний. Основная часть автопроизводителей рассчитывает начать их применение в серийных транспортных средствах во второй половине этого десятилетия.