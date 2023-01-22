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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Нидерландов не смогут избежать дальнейших ограничений на экспорт продукции ASML в Китай
Они просто боятся оказаться в менее выгодном положении, чем США и Япония.
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Как поясняет Reuters со ссылкой на осведомлённые источники в Нидерландах, местное правительство наверняка ограничит существующие поставки литографического оборудования ASML в Китай, поскольку на этом будут настаивать власти США. Подобные ожидания влияют на ожидания инвесторов сильнее, чем собственно результаты деятельности ASML в прошлом квартале.

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Источник изображения: ASML

Крупнейший в мире поставщик литографических сканеров, компания ASML на 15% в показателях выручки зависит от китайского рынка. Власти США в начале октября приняли поправки к своим правилам экспортного контроля, которые ужесточают ограничения в области поставок высокотехнологичной продукции в КНР, а теперь они пытаются консолидировать свои усилия с Нидерландами и Японией. При этом чиновники вроде министра торговли Нидерландов Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) пытаются отстаивать коммерческие интересы ASML, ссылаясь на принципы открытой торговли и противостояние протекционизму, но премьер-министр страны в целом выражает готовность последовать рекомендациям заокеанских партнёров.

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Сейчас власти Нидерландов пытаются добиться таких уступок, как отсутствие привилегий для американских и японских компаний в вопросе поставок литографического оборудования в Китай. Другими словами, в этих ограничениях все должны быть равны. В нынешнем виде санкционные ограничения США от силы сократят выручку ASML на 5%, но эффект может оказаться больше, если санкции расширятся. До 2014 года, например, ASML была лишена права поставлять в Китай оборудование для работы с DUV-литографией. Когда ограничение было снято, за последующие восемь лет компания смогла выручить на поставках такого оборудования более 8 млрд евро.

#литографическое производство #китай #сша #санкции #япония #asml #нидерланды
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