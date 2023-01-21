Об этом позволяет судить документ 2020 года, опубликованный нидерландскими СМИ.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Министерство обороны Нидерландов в 2020 году, как свидетельствует опубликованные изданием Financieele Dagblad выдержки из официального письма, настоятельно рекомендовало местным чиновникам запретить поставки EUV-литографических сканеров ASML в Китай, опираясь на соображения национальной безопасности и наличие соответствующих требований США.

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Источник изображения: ASML

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В то время нидерландское оборонное ведомство привело коллегам гражданского профиля аргумент о высокой вероятности будущего столкновения одной из стран НАТО с вооружением противника, которое было бы оснащено компонентами, выпущенными с применением той самой EUV-литографии. При этом документ не скрывал, что данная рекомендация сделана с учётом мнения «самого важного стратегического партнёра в области безопасности», а именно — США.