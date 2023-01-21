Министерство обороны Нидерландов в 2020 году, как свидетельствует опубликованные изданием Financieele Dagblad выдержки из официального письма, настоятельно рекомендовало местным чиновникам запретить поставки EUV-литографических сканеров ASML в Китай, опираясь на соображения национальной безопасности и наличие соответствующих требований США.
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В то время нидерландское оборонное ведомство привело коллегам гражданского профиля аргумент о высокой вероятности будущего столкновения одной из стран НАТО с вооружением противника, которое было бы оснащено компонентами, выпущенными с применением той самой EUV-литографии. При этом документ не скрывал, что данная рекомендация сделана с учётом мнения «самого важного стратегического партнёра в области безопасности», а именно — США.