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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для AMD и NVIDIA кризис в полупроводниковой отрасли будет характеризоваться мягкой посадкой
По сравнению с другими компаниями сектора.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Аналитики KeyBanc Capital Markets поспешили успокоить инвесторов, интересующихся акциями AMD, NVIDIA и Qualcomm, что ценные бумаги этих компаний достаточно мягко переживут спад на рынке полупроводниковых компонентов, который наблюдается в последние месяцы. От потерь на рынке ПК и смартфонов никуда не деться, но они хотя бы отчасти будут компенсированы ростом выручки на других направлениях.

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Источник изображения: AMD

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

По крайней мере, серверный и автомобильный рынки будут себя в этом году чувствовать неплохо, а в случае с NVIDIA фактором роста может стать и экспансия на рынок нового семейства видеокарт GeForce RTX 40. Компания AMD со своей линейкой серверных процессоров EPYC тоже неплохо чувствует себя в сложившихся условиях, чего нельзя сказать о конкурирующей с ней Intel.

#amd #nvidia #аналитика #видеокарты #полупроводники #qualcomm #акции #кризис #geforce rtx 40
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