По сравнению с другими компаниями сектора.

Аналитики KeyBanc Capital Markets поспешили успокоить инвесторов, интересующихся акциями AMD, NVIDIA и Qualcomm, что ценные бумаги этих компаний достаточно мягко переживут спад на рынке полупроводниковых компонентов, который наблюдается в последние месяцы. От потерь на рынке ПК и смартфонов никуда не деться, но они хотя бы отчасти будут компенсированы ростом выручки на других направлениях.

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Источник изображения: AMD

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

По крайней мере, серверный и автомобильный рынки будут себя в этом году чувствовать неплохо, а в случае с NVIDIA фактором роста может стать и экспансия на рынок нового семейства видеокарт GeForce RTX 40. Компания AMD со своей линейкой серверных процессоров EPYC тоже неплохо чувствует себя в сложившихся условиях, чего нельзя сказать о конкурирующей с ней Intel.