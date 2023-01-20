Аналитики KeyBanc Capital Markets поспешили успокоить инвесторов, интересующихся акциями AMD, NVIDIA и Qualcomm, что ценные бумаги этих компаний достаточно мягко переживут спад на рынке полупроводниковых компонентов, который наблюдается в последние месяцы. От потерь на рынке ПК и смартфонов никуда не деться, но они хотя бы отчасти будут компенсированы ростом выручки на других направлениях.
реклама
По крайней мере, серверный и автомобильный рынки будут себя в этом году чувствовать неплохо, а в случае с NVIDIA фактором роста может стать и экспансия на рынок нового семейства видеокарт GeForce RTX 40. Компания AMD со своей линейкой серверных процессоров EPYC тоже неплохо чувствует себя в сложившихся условиях, чего нельзя сказать о конкурирующей с ней Intel.