Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У руководства Intel пока нет уверенности, что предприятие по упаковке чипов расположится именно в Италии
Решение будет принято к концу года.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Ещё в позапрошлом году корпорация Intel включила Италию в перечень регионов Европы, которые смогут разместить её новые предприятия. Здесь планировалось организовать тестирование и упаковку чипов, неофициальные источники предполагали, что профильное предприятие Intel будет построено на севере страны, поскольку в этом регионе сконцентрированы основные мощности по выпуску автомобилей.

реклама

Как сообщает Reuters со ссылкой на интервью Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) газете Corriere della Sera, глава Intel призывает считать Италию лишь одним из возможных регионов размещения нового предприятия в Европе. Окончательное решение по выбору места для его строительства будет принято до конца текущего года.

Источник изображения: Reuters

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Действующая премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) в конце прошлого года назвала возможные инвестиции Intel в экономику страны стратегически важными и заявила о намерениях организовать встречу с представителями компании для обсуждения вероятных нюансов сотрудничества.

#intel #полупроводники #европа #италия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экономический кризис не заставит Intel отказаться от долгосрочных инвестиций
Texas Instruments возглавит бывший операционный директор компании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя
48
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
42
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
113
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
27
Самый мощный российский танк Армата едет в СВО – охотник на немецких кошек готов к бою
50
Как французский авиационный хлам Super Puma губит жизни украинцев и не только их
10
Ретро и видеокарты: PCI S3 Trio64UV+ и AGP S3 Trio 3D/2X
49
Ретро и видеокарты: Gigabyte GeForce 2 MX400 32MB и Palit GeForce 2 MX400 32MB
16
Ретро и видеокарты: ATI Radeon 9200 64MB (R92DV) и ATI Radeon 9600 256MB (R96)
34
Малоизвестные автомобильные фирмы с Туманного Альбиона
8

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:28
"Послушные", это люди с убитой инициативой. Это ещё в Древней Греции обсуждали, что рабы квалифицированным трудом заниматься не могут. Киркой на руднике махать, пожалуйста. А крепкий меч выковать, уже...
Численность населения Китая сокращается, несмотря на поддержку многодетных семей
Aztartez
12:27
Так чего они тогда Украине не дадут эти миниганы, чтобы сбивать всё??)) А то оказывается хохлы даже древние Х-22 сбивать не умеют
В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
Вежливый_Bredley
12:27
попали ракеты но крейсер от пожара утонул. вот она ватная логика дaлбаебов
В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
spambomber22
12:26
Американские СМИ заметили необычную установку ПВО рядом с Белым домом https://news.ru/usa/amerikanskie-smi-zametili-neobychnuyu-ustanovku-pvo-ryadom-s-belym-domom/?ysclid=ld4b1hikho4654251 ПВО Трампа:...
В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
REY_B_
12:26
Вырастить "Человека 21 века", это реально трудно и дорого. Но государства именно это "качество" гнобят, чтобы получить "количество". Итогом, как эти люди работать в экономике 21 века? Только проедая т...
Численность населения Китая сокращается, несмотря на поддержку многодетных семей
Вежливый_Bredley
12:24
В них бодро рассказывается, что небо главного города федерации прикрывают просто слои ракетных комплексов, которые способны сбить все, что может послать НАТО или США. Но теперь простая логика подсказы...
В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
Вежливый_Bredley
12:24
На крыши многоэтажных, административных зданий, кранами устанавливаются ЗПРК «Панцирь 1С». Делается это во многих местах и на глазах офигевшей публики, которая снимает все это на видео и выкладывает в...
В Москве на крыше здания Минобороны разместили систему ПВО «Панцирь-С1»
SmaSheR
12:23
В таком случае и депозит будет 400к. По части вопросов к тарифам плюсую, я за две машины вообще почти 30к в год отдаю.
В России предлагают отказаться от обязательной страховки ОСАГО в связи с дефицитом автозапчастей
Luck-AD
12:20
Перекололи абсолютно всех там... шибко послушные они... дохнуть будут еще долго как мухи :D
Численность населения Китая сокращается, несмотря на поддержку многодетных семей
REY_B_
12:20
Рост производительности замедляется, значит и время актуальности видях растёт. В принципе, заплатить в 2 раза больше, за то, что прослужит в 2 раза дольше, это не увеличение цены. Но за ту же цену, не...
Пресса раскопала старое выступление Дженсена Хуанга – основатель NVIDIA обещает дешёвые видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем