Ещё в позапрошлом году корпорация Intel включила Италию в перечень регионов Европы, которые смогут разместить её новые предприятия. Здесь планировалось организовать тестирование и упаковку чипов, неофициальные источники предполагали, что профильное предприятие Intel будет построено на севере страны, поскольку в этом регионе сконцентрированы основные мощности по выпуску автомобилей.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на интервью Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) газете Corriere della Sera, глава Intel призывает считать Италию лишь одним из возможных регионов размещения нового предприятия в Европе. Окончательное решение по выбору места для его строительства будет принято до конца текущего года.
Действующая премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) в конце прошлого года назвала возможные инвестиции Intel в экономику страны стратегически важными и заявила о намерениях организовать встречу с представителями компании для обсуждения вероятных нюансов сотрудничества.