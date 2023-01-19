Скорее всего, регион останется в догоняющих, если говорить о литографии.

Издание DigiTimes сегодня расщедрилось на предоставление бесплатного доступа аудитории к довольно содержательному материалу, посвящённому оценке перспектив реализации программы развития мировой полупроводниковой отрасли, которую можно условно окрестить «планом Гелсингера» в честь предложившего его генерального директора Intel. По его мнению, к началу следующего десятилетия США и Европа в совокупности будут выпускать 50% всех полупроводниковых компонентов в мире, Азия же будет довольствоваться оставшимися 50% вместо нынешних 80%.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Сложно сомневаться в наличии у властей США и местных компаний амбиций по развитию национальной полупроводниковой отрасли. Азия пока тоже не торопится сдавать позиции — достаточно учесть последние заявления руководства TSMC, которая собирается освоить выпуск 2-нм чипов на тайваньских предприятиях. Даже Япония в этой сфере активно сотрудничает как с США, так и с Тайванем, рассчитывая к 2027 году научиться выпускать на своей территории те самые 2-нм чипы.

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Бледнее всего, по мнению авторов публикации на страницах DigiTimes, выглядит в этой компании Европа. Без серьёзных мер по стимулированию развития местного производства чипов и разработок достичь нужного уровня развития региону не удастся. Появление предприятий TSMC и Intel в Германии всех проблем не решит, поскольку первое будет сосредоточено на зрелых техпроцессах, а второе будет заниматься тестированием и упаковкой чипов, хотя сами кристаллы компонентов придётся привозить из других стран.