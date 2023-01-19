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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка контрактных производителей чипов снизится впервые с 2019 года
На 4% по итогам текущего года.
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Глубокое погружение аналитиков TrendForce в современные тенденции на рынке услуг по контрактному производству чипов своей конечной целью имело публикацию прогноза о снижении выручки профильных компаний на 4% по итогам текущего года. Последний раз этот показатель демонстрировал негативную динамику в 2019 году, тогда он снизился на 1,9%. В период с 2020 по 2022 годы включительно выручка росла на 24, 26,1 и 28,1% соответственно.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Затоваривание складов, по словам экспертов TrendForce, является лишь одним из факторов, приводящих к снижению спроса на полупроводниковую продукцию в два ближайших квартала. Макроэкономическая ситуация не очень способствует освобождению этих складов от накопившейся продукции. Снижается уровень загрузки производственных линий, на него тоже влияют разные факторы, и восстановления можно ожидать лишь на некоторых направлениях деятельности во втором полугодии.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Отдельной тенденцией следует признать миграцию производств за пределы Китая. Она повлияет на ситуацию на рынке контрактного производства чипов неравномерно. Какие-то компании будут терять заказы, другие их привлекут. В ближайшие годы во многих регионах мира будут построены примерно 24 новых предприятия по производству чипов для сторонних заказчиков. В США и на Тайване расположится по пять таких предприятий, Европа получит четыре, а Китай шесть, ещё четыре распределятся между Японией (2), Южной Кореей (1) и Сингапуром (1). Реализация этих проектов потребует серьёзной финансовой поддержки от местных властей.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство
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