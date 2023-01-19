Глубокое погружение аналитиков TrendForce в современные тенденции на рынке услуг по контрактному производству чипов своей конечной целью имело публикацию прогноза о снижении выручки профильных компаний на 4% по итогам текущего года. Последний раз этот показатель демонстрировал негативную динамику в 2019 году, тогда он снизился на 1,9%. В период с 2020 по 2022 годы включительно выручка росла на 24, 26,1 и 28,1% соответственно.
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Затоваривание складов, по словам экспертов TrendForce, является лишь одним из факторов, приводящих к снижению спроса на полупроводниковую продукцию в два ближайших квартала. Макроэкономическая ситуация не очень способствует освобождению этих складов от накопившейся продукции. Снижается уровень загрузки производственных линий, на него тоже влияют разные факторы, и восстановления можно ожидать лишь на некоторых направлениях деятельности во втором полугодии.
Отдельной тенденцией следует признать миграцию производств за пределы Китая. Она повлияет на ситуацию на рынке контрактного производства чипов неравномерно. Какие-то компании будут терять заказы, другие их привлекут. В ближайшие годы во многих регионах мира будут построены примерно 24 новых предприятия по производству чипов для сторонних заказчиков. В США и на Тайване расположится по пять таких предприятий, Европа получит четыре, а Китай шесть, ещё четыре распределятся между Японией (2), Южной Кореей (1) и Сингапуром (1). Реализация этих проектов потребует серьёзной финансовой поддержки от местных властей.