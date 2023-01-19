На 4% по итогам текущего года.

Глубокое погружение аналитиков TrendForce в современные тенденции на рынке услуг по контрактному производству чипов своей конечной целью имело публикацию прогноза о снижении выручки профильных компаний на 4% по итогам текущего года. Последний раз этот показатель демонстрировал негативную динамику в 2019 году, тогда он снизился на 1,9%. В период с 2020 по 2022 годы включительно выручка росла на 24, 26,1 и 28,1% соответственно.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Затоваривание складов, по словам экспертов TrendForce, является лишь одним из факторов, приводящих к снижению спроса на полупроводниковую продукцию в два ближайших квартала. Макроэкономическая ситуация не очень способствует освобождению этих складов от накопившейся продукции. Снижается уровень загрузки производственных линий, на него тоже влияют разные факторы, и восстановления можно ожидать лишь на некоторых направлениях деятельности во втором полугодии.

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Отдельной тенденцией следует признать миграцию производств за пределы Китая. Она повлияет на ситуацию на рынке контрактного производства чипов неравномерно. Какие-то компании будут терять заказы, другие их привлекут. В ближайшие годы во многих регионах мира будут построены примерно 24 новых предприятия по производству чипов для сторонних заказчиков. В США и на Тайване расположится по пять таких предприятий, Европа получит четыре, а Китай шесть, ещё четыре распределятся между Японией (2), Южной Кореей (1) и Сингапуром (1). Реализация этих проектов потребует серьёзной финансовой поддержки от местных властей.