Южнокорейская компания Samsung Electronics уже давно располагает предприятием по контрактному производству полупроводниковых компонентов в столице штата Техас, но её более современное предприятие сейчас возводится в том же штате в округе Уильямсон. Как отмечает издание Business Korea, в прошлом году местные власти официально постановили назвать ведущую к нему дорогу Samsung Highway (шоссе Samsung).
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Недавно Техас с деловым визитом посетил и президент Samsung Electronics Кюн Ки Хён (Kyung Kye-hyun), глава округа Уильямсон Билл Грэйвелл (Bill Gravell) воспользовался этим моментом для совместного позирования с соответствующим дорожным указателем в руках. Осмотрев строительную площадку, президент южнокорейской компании заявил, что строительство будет завершено в этом году, а выпуск продукции на новом предприятии в Техасе начнётся в следующем году. Общий бюджет проекта достигнет $17 млрд, в строй предприятие планируется ввести во второй половине 2024 года. До сих пор нет точных сведений о том, какая наиболее передовая литография будет использоваться компанией Samsung на его конвейере.