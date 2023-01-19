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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава IBM верит в устойчивость ИТ-рынка к мировому экономическому кризису
Сокращение численности населения можно компенсировать для экономики при помощи технологий.
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Давно отдалившаяся от потребительского рынка электроники компания IBM чувствует себя неплохо даже на пороге не самых приятных изменений в мировой экономике, как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на заявления генерального директора Арвинда Кришны (Arvind Krishna), сделанные на этой неделе в Давосе.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

По мнению руководителя «голубого гиганта», технологическая отрасль в ближайшее время будет расти на 2 или 4% быстрее мирового ВВП. Кришна в этом смысле более оптимистичен, чем многие экономисты. Он убеждён, что цифровой трансформации будут подвергаться все страны и компании, поскольку она остаётся единственным способом обеспечить масштабирование бизнеса или экономики без существенного увеличения затрат на оплату труда. С рынком труда в ближайшие годы как раз возникнут сложности, как считает глава IBM. По меньшей мере, к середине или концу десятилетия с нулевым приростом населения столкнётся Индия, которая в этом году впервые обошла по численности населения Китай, поскольку тот впервые за 60 лет продемонстрировал отрицательную динамику на этом направлении. Технологии способны компенсировать негативные тенденции в демографии.

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Глава IBM также осудил противостояние США и КНР, поскольку твёрдо убеждён, что только развитие международной торговли способно помочь развитию мировой экономики, а жертвы в геополитической сфере этому никак не способствуют. IBM вкладывала деньги в Китай на протяжении 30 лет и надеется, что сможет это делать ещё столько же.

#аналитика #ibm #рынок труда
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