Компании TSMC и UMC были вынуждены сократить капитальные затраты, поскольку спрос на выпускаемые ими по передовой литографии компоненты снизился. При этом, как поясняет DigiTimes, спрос на зрелые литографические нормы не стал ниже, востребованы техпроцессы 40-нм, 28-нм и 22-нм. Прежде всего, выпускаемые по ним чипы нужны в автомобильном сегменте.
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В принципе, прогнозы самих автопроизводителей по сохранению дефицита полупроводниковых компонентов до конца этого года подтверждают наличие спроса в этом сегменте. Зрелая литография нужна и при производстве компонентов для контроллеров Wi-Fi. Электрификация автопарка только усиливает спрос на чипы со стороны автомобильной промышленности, не говоря уже о тенденции автоматизации многих функций управления транспортными средствами. Проблема усугубляется тем, что сами контрактные производители не торопятся расширять линии, специализирующиеся на зрелой литографии, поэтому предложение продолжает отставать от спроса.