Не перестаёт следить за планами Apple по выпуску устройств дополненной реальности агентство Bloomberg. По данным источника, в намерениях компании из Купертино произошли важные изменения. Первоначально Apple якобы планировала выпустить очки дополненной реальности после шлема смешанной реальности, который позволял бы работать как с виртуальной реальностью, так и с дополненной.
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Теперь же выпуск очков дополненной реальности Apple отложен на более поздний срок из-за технических сложностей с их разработкой, а в 2024 или 2025 году вместо них выйдет упрощённая версия шлема смешанной реальности, которая будет обладать более доступной ценой. Дело в том, что намеченная к анонсу в этом году версия шлема вряд ли будет дешевле $3000, хотя и предложит дисплеи высокого разрешения в сочетании с 10 камерами и процессором M2. Упрощённый вариант шлема будет полагаться на процессоры, используемые Apple в своих смартфонах, а его стоимость должна расположиться в районе $1500.