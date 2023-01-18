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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple пересмотрела свои планы в отношении выпуска устройств дополненной реальности
Очки теперь будут отложены до лучших времён, а у шлема появится упрощённая версия.
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Не перестаёт следить за планами Apple по выпуску устройств дополненной реальности агентство Bloomberg. По данным источника, в намерениях компании из Купертино произошли важные изменения. Первоначально Apple якобы планировала выпустить очки дополненной реальности после шлема смешанной реальности, который позволял бы работать как с виртуальной реальностью, так и с дополненной.

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Источник изображения: Bloomberg

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Теперь же выпуск очков дополненной реальности Apple отложен на более поздний срок из-за технических сложностей с их разработкой, а в 2024 или 2025 году вместо них выйдет упрощённая версия шлема смешанной реальности, которая будет обладать более доступной ценой. Дело в том, что намеченная к анонсу в этом году версия шлема вряд ли будет дешевле $3000, хотя и предложит дисплеи высокого разрешения в сочетании с 10 камерами и процессором M2. Упрощённый вариант шлема будет полагаться на процессоры, используемые Apple в своих смартфонах, а его стоимость должна расположиться в районе $1500.

#apple #виртуальная реальность #дополненная реальность #очки дополненной реальности #ar-шлем
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