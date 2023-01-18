Соответствующие ограничения распространены и на этот регион страны.

Специальные административные районы КНР, которые не так давно находились под юрисдикцией других государств, до сих пор играют особую роль в экономике региона. Через Гонконг, например, поставляется существенная часть полупроводниковой продукции. Как сообщает Reuters, власти США сочли нужным прямо указать, что принятые в начале октября экспортные ограничения на поставку передовых чипов и оборудования для их выпуска в Китай распространяются и на Макао — бывшую португальскую колонию, которая перешла под контроль китайских властей в 1999 году.

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Источник изображения: Reuters

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Этот регион Китая до сих пор сохраняет особый статус, и власти США были обеспокоены возможностью поставок в страну попавших под санкции видов продукции именно через Макао. Теперь такая лазейка формально закрыта, хотя официальных комментариев от местных властей на эту тему пока не поступало.