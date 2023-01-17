Китайские производители аккумуляторов тоже в стороне не остались.

Обладая обширными запасами никеля, Индонезия не хотела бы становиться банальным поставщиком сырья на экспорт, а потому настаивает на локализации производств тяговых батарей и электромобилей на своей территории. Как сообщает Bloomberg, местные чиновники уже не стесняются говорить о близости к заключению соглашений с компаниями BYD, Tesla и Hyundai Motor, не говоря уже о прочих.

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Источник изображения: Peel Scrap Metal

Самой тёмной лошадкой в этом контексте остаётся Tesla, которая вела переговоры с президентом Индонезии на уровне главы компании Илона Маска (Elon Musk). Появится ли здесь предприятие Tesla, пока с уверенностью говорить сложно, но на уровне слухов профильные переговоры упоминаются регулярно.

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До 2026 года власти Индонезии надеются привлечь $30 млрд инвестиций в отрасли, связанные с добычей минералов и производством литиевых аккумуляторов. Местным жителям будут предоставляться субсидии на покупку электромобилей в размере до $5271 на человека. Соответствующие меры скоро будут утверждены правительством страны.