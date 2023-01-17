Китайский автопром развивается ударными темпами, особенно в сегменте премиальных электромобилей. Даже в массовом сегменте зарубежным компаниям, которые присутствуют на рынке Китая преимущественно за счёт сотрудничества в рамках законодательных требований с местными производителями, не так просто предложить машины в адекватном ассортименте и с достаточно развитым техническим наполнением, чтобы переманить покупателей у местных марок.
реклама
Как сообщает DigiTimes, не желающий терять позиции на крупнейшем автомобильном рынке мира немецкий концерн Volkswagen будет вынужден увеличить расходы на разработку электромобилей для китайского рынка. В противном случае местные конкуренты легко и быстро его опередят.
Перед европейским автогигантом стоит задача сократить время вывода на рынок новых моделей электромобилей в Китае до периода, характерного для местных производителей. Последние порой представляют новые модели каждые несколько месяцев, и для Volkswagen погоня за конкурентами в Китае не будет возможна без расширения местных исследовательских и дизайнерских центров. Попутно это поможет компании лучше учитывать специфические предпочтения местной аудитории, которые традиционно хорошо улавливаются «домашними» автопроизводителями.