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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
UMC тоже была вынуждена сократить капитальные затраты
На те же 10%, что и TSMC.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Как сообщает Reuters, руководство компании UMC на квартальной отчётной конференции было вынуждено признать, что в текущем квартале низкий спрос и высокие складские запасы продукции не позволяют рассчитывать на положительную динамику выручки, а в прошлом квартале она последовательно сократилась на 10%, тогда как объёмы выпуска обработанных кремниевых пластин упали на все 14,8%.

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Источник изображения: UMC

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Как и конкурирующая TSMC, компания UMC по итогам прошлого года была вынуждена сократить капитальные затраты на 10% до $2,7 млрд, но это не помешает ей в третьем квартале текущего года запустить новое предприятие на юге Тайваня. В этом году капитальные затраты ограничатся суммой $3 млрд. Если положительная динамика выручки и будет в этом году наблюдаться, то для UMC она проявит себя на направлении компонентов для автомобильного сегмента, как считает руководство компании.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #umc
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