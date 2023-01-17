На те же 10%, что и TSMC.

Как сообщает Reuters, руководство компании UMC на квартальной отчётной конференции было вынуждено признать, что в текущем квартале низкий спрос и высокие складские запасы продукции не позволяют рассчитывать на положительную динамику выручки, а в прошлом квартале она последовательно сократилась на 10%, тогда как объёмы выпуска обработанных кремниевых пластин упали на все 14,8%.

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Источник изображения: UMC

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Как и конкурирующая TSMC, компания UMC по итогам прошлого года была вынуждена сократить капитальные затраты на 10% до $2,7 млрд, но это не помешает ей в третьем квартале текущего года запустить новое предприятие на юге Тайваня. В этом году капитальные затраты ограничатся суммой $3 млрд. Если положительная динамика выручки и будет в этом году наблюдаться, то для UMC она проявит себя на направлении компонентов для автомобильного сегмента, как считает руководство компании.