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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Как беспроводной пылесос Xiaomi Redkey W12 может изменить жизнь обычной домохозяйки
Уборка становится лёгкой, а результат превышает все ожидания
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Тысячелетиями уборка дома была одной из основных задач женщины. Но если в древности слабый пол по большей части проводил время дома, то сегодня современная женщина не только работает, но и имеет свои интересы. Не так важно, предпочитаете ли вы просмотр сериалов или встречи с подругами, ведь монотонная уборка квартиры всё также остаётся вашей задачей. Сегодня мы рассмотрим рассказ девушки, которая купила беспроводной Redkey W12 (принадлежит к экосистеме Xiaomi), полностью изменивший её жизнь. Дальше прямая речь без кавычек.



Долгое время мне казалось, что подметание и мытьё полов – это две несовместимые вещи. Жизнь уже не будет прежней после того, как мне порекомендовали купить Redkey W12. Ручной пылесос с функцией швабры экономит массу времени, а после уборки совсем не чувствует усталости. Но обо всём по порядку. Итак, вы можете купить Redkey W12 на Ozon всего за 21 990 рублей, что не только позволит сэкономить, но и действительно сделает вашу жизнь проще.



Прежде всего нужно запомнить, что вам больше не понадобится веник, ведь пылесос проводит сухую и влажную уборку одновременно. Redkey W12 соберёт мусор с пола, а после пройдётся по нему влажной шваброй, оставляя после себя отеплительную чистоту. Не нужно беспокоиться о том, что часть мусора останется незамеченной, ведь сила всасывания достигает 11 000 Па, а значит будут легко удаляться как мелкие, так и крупные частицы грязи. Очень часто после нескольких мытьёв пола приходится выкидывать швабру, поскольку она неприятно пахнет. С Redkey W12 такого не случится, ведь вы в любой момент можете подойти к базовой станции, погрузив туда пылесос меньше, чем на минуту. В тот же момент включается автоматическая очистка с помощью непрерывной подачи воды в течение 50 секунду. После этого швабра будет снова чистой, а вы навсегда избавитесь от неприятного запаха и бактерий, которые так часто скапливаются на обычных моющих принадлежностях.



Благодаря встроенному механизму, швабра вращается со скоростью 4400 оборотов в минуту, что позволяет убирать с пола даже застарелую грязь. Вам не потребуется оттирать пятнам, ведь всё это за считанные секунды сделает Redkey W12. Пылесос не оставляет разводов, а я могут не волноваться о чистоте пола, позволяя своим детям ползать по нему без ограничений. Обычно после каждой уборки я сильно уставала, но Redkey W12 весит всего 3.8 килограмма, что на 4.5 килограмма меньше, чем большинство аналогов. После уборки у меня не болит спина, а значит данный продукт подходит даже для детей, которые захотят вам помочь поддерживать дом в чистоте.



Время автономной работы составит 45 минут, что позволяет мне навести порядок во всей квартире. В комплекте идут три насадки для швабры, а значит вам целый год не придётся думать о покупке аксессуаров. Мне кажется, что Redkey W12 является идеальным помощником по дому, ведь продукт имеет отличное соотношение между пользовательским опытом и ценой. Ну а если вы хотите узнать больше, переходите по ссылке, где есть информация о фильтрах и других функциях. Кстати, уровень шума не превышает 72 дБ на максимальной мощности, а значит, пока вы убираете, в соседней комнате ваши родные смогут наслаждаться просмотром телевизора без дискомфорта.
#xiaomi #redkey
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