По этой причине они торопят TSMC с географической диверсификацией.

За последние два месяца руководство TSMC удивило общественность как минимум двумя заявлениями. Во-первых, в США компания должна построить ещё одно предприятие, которое с 2026 года сможет выдавать 3-нм продукцию. Во-вторых, на прошлой неделе мы узнали, что к 2027 году до 20% новых производственных мощностей TSMC по выпуску 28-нм и более «зрелой» продукции будут располагаться за пределами Тайваня. Представители DigiTimes взяли на себя смелость разъяснить, почему именно к 2027 году привязаны эти программные рубежи в планах TSMC.

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Источник изображения: AFP

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По мнению источника, все эти планы выстраиваются в соответствии со стратегией действующих властей США, хотя непосредственно в отношении развития производства 28-нм чипов это географическое направление вообще никак не упоминается. Власти КНР рассчитывают достичь определённых этапов в развитии национальных вооружённых сил к 2027, 2035 и 2049 годам. Последний рубеж совпадает со 100-летием с момента основания КНР, но представители оборонного ведомства США убеждены, что к 2027 году китайские вооружённые силы обретут достаточный потенциал для успешного силового присоединения Тайваня к КНР. Чтобы не утратить доступ как к передовым 3-нм чипам, так и к востребованным в больших количествах 28-нм чипам, власти США пытаются стимулировать руководство TSMC расширять географию размещения профильных предприятий.