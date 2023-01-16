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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Тайваня от экспорта полупроводниковых компонентов выросла на 18,4%
По итогам непростого 2022 года.
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Уже семь лет подряд, как отмечает Bloomberg со ссылкой на официальную статистику, выручка Тайваня от экспорта интегральных микросхем растёт, причём последние три года на двузначное количество процентов. Минувший год не стал исключением — соответствующий показатель вырос на 18,4%.

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Источник изображения: TSMC

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RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Вопрос заключается в том, сможет ли Тайвань сохранить подобные темпы роста профильной выручки в дальнейшем, поскольку во многих сегментах рынка наблюдается перенасыщение, а спрос парализован макроэкономическими проблемами. Кроме того, даже сама TSMC начала активно строить предприятия за пределами Тайваня, и прочие игроки рынка тоже понимают важность географической диверсификации производства. Возможно, влияние острова в ближайшие годы несколько ослабнет, если не считать передовых литографических норм.

#аналитика #финансы #полупроводники #тайвань
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