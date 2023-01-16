По итогам непростого 2022 года.

Уже семь лет подряд, как отмечает Bloomberg со ссылкой на официальную статистику, выручка Тайваня от экспорта интегральных микросхем растёт, причём последние три года на двузначное количество процентов. Минувший год не стал исключением — соответствующий показатель вырос на 18,4%.

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Источник изображения: TSMC

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Вопрос заключается в том, сможет ли Тайвань сохранить подобные темпы роста профильной выручки в дальнейшем, поскольку во многих сегментах рынка наблюдается перенасыщение, а спрос парализован макроэкономическими проблемами. Кроме того, даже сама TSMC начала активно строить предприятия за пределами Тайваня, и прочие игроки рынка тоже понимают важность географической диверсификации производства. Возможно, влияние острова в ближайшие годы несколько ослабнет, если не считать передовых литографических норм.