Клиентских процессоров коснулись только три из них.

По информации ресурса Tom’s Hardware Guide, очередное оглашение списка обнаруженных за последние месяцы уязвимостей в своих процессорах компания AMD провела без публикации пресс-релиза на сайте, просто обновив их перечень в специальном разделе данного информационного ресурса. Всего выявлена 31 уязвимость, три прорехи в безопасности относятся к настольным и мобильным процессорам Ryzen, остальные 28 относятся к серверным EPYC.

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Источник изображения: AMD

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В потребительском сегменте затронуты настольные процессоры Ryzen 2000, а также мобильные семейств Ryzen 2000, 3000, 5000 и 6000, и обладающие встроенной графикой Ryzen 2000 и 5000. Одновременно в этот перечень попали процессоры Ryzen Threadripper серий 2000 и 3000, а также мобильные Athlon 3000. Устранить уязвимости можно через обновления BIOS, производители материнских плат уже уведомлены о необходимости это сделать, но могут действовать неравномерно.