Весомых значений она достигнет только к третьему кварталу.

Стенограмма квартальной отчётной конференции TSMC позволяет убедиться, что в прошлом квартале компания в полном соответствии с намеченным ранее планом начала массовое производство продукции по техпроцессу N3. Как отдельно отметили представители производителя, показатели качества этой продукции описываются как «хорошие». Основными потребителями 3-нм чипов в этом году останутся разработчики как высокопроизводительных решений, так и мобильных компонентов.

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Источник изображения: TSMC

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Спрос на 3-нм техпроцесс со стороны клиентов TSMC будет превосходить производственные возможности компании на протяжении всего 2023 года, поэтому профильные линии будут загружены заказами полностью. Лишь к третьему кварталу выручка от реализации 3-нм продуктов достигнет весомых величин, а потому к концу года она достигнет доли в 5-6% от совокупной выручки. Фактически, выручка от реализации 3-нм продукции к концу года должна обойти по величине выручку от реализации 5-нм изделий. Во втором полугодии начнётся массовый выпуск продукции и по усовершенствованной технологии N3E. Количество цифровых проектов по обеим ступеням 3-нм технологии уже в два раза превышает аналогичный показатель для 5-нм продукции в пределах первого и второго года её жизненного цикла.