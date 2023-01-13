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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla резко снизила цены на электромобили в США и Германии, на величину до 20%
И пока толпы недовольных вчерашних покупателей не штурмуют представительства компании.
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По информации Electrek, компания Tesla не стала терпеть ситуацию с лишением права некоторой части своих электромобилей претендовать на получение налоговых вычетов по новому закону США «О снижении инфляции». Теперь базовая версия Tesla Model Y подешевела до $52 990 и может претендовать на получение налогового вычета в размере $7500. Если учесть, что скидка составила $13 000, то в совокупности граждане США получил возможность сэкономить на покупке кроссовера этой модели $20 500.

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Источник изображения: Tesla

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При этом желающим получить семиместную версию Tesla Model Y придётся доплатить $4000 вместо вчерашних $3000. В США базовый вариант Tesla Model 3 потерял в цене 6%, старшие Model S и Model X подешевели сразу на $10-11 тысяч. В Германии снижение цен на электромобили Model 3 и Model Y, которые поставляются преимущественно из Китая, хотя последняя и производится в Берлине, достигло 17% в самом щедром варианте. Теперь цены на электромобили двух моделей в Германии начинаются с 43 990 и 44 890 евро соответственно.

#tesla #цены #электромобили tesla #tesla model y #tesla model 3
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