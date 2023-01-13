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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Apple Тим Кук согласился ограничить размер своих доходов в этом году
Почти в два раза по сравнению с прошлым.
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В ходе пандемии компания Apple время от времени обновляла рекорды по величине своей капитализации, в этом случае её руководство было заинтересовано в сохранении такой тенденции, ведь существенную часть своего вознаграждения за труд оно получает именно в форме акций компании. Как поясняет CNBC, генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) за прошлый год заработал почти $100 млн, причём его базовая зарплата не превысила $3 млн, сумма премий достигла $12 млн, а в форме акций было получено $83 млн. Кроме того, корпорация компенсировала своему руководителю перелёты на частном самолёте и расходы на отпуск в размере $46 000.

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Источник изображения: Apple

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Как отмечается в новой заявке, полученной регулирующими органами США на этой неделе, в текущем году структура вознаграждения Тима Кука существенно изменится. В частности, доля зависящей от динамики курса акций выплаты в форме этих самых акций увеличится с 50 до 75%, но при этом их стоимостной эквивалент не превысит $40 млн. По сути, это означает, что в целом глава компании в текущем году заработает на 50% меньше, чем в прошлом. Подобные изменения реализованы не только под нажимом акционеров Apple, но и по рекомендации самого Тима Кука, как отмечается в документах компании. В общей сложности Кук должен получить по итогам этого года около $49 млн в стоимостном выражении.

#apple #финансы #акции #тим кук
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