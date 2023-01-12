Капитальные затраты тоже придётся урезать.

Тщательно скрываемая от пользователей с российским IP-адресом статистика TSMC гласит, что компания завершила четвёртый квартал прошлого года с выручкой в размере $19,93 млрд, что на 26,7 % больше результата аналогичного периода 2021 года. Последовательно выручка сократилась на полтора процента. Зато чистая прибыль компании в годовом сравнении выросла сразу на 78% до $9,7 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. Последовательно чистая прибыль TSMC выросла на 5,4%.

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Источник изображения: TSMC

Если в четвёртом квартале норма прибыли удержалась на уровне 62,2%, то в первом квартале она может опуститься до диапазона от 53,5 до 55,5 %. Выручка в первом квартале не превысит $17,5 млрд и впервые за два года опустится ниже ожиданий рынка. По словам представителей TSMC, в четвёртом квартале потребители столкнулись со снижением спроса и затовариванием складов, в первом квартале эти условия сохранятся.

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Капитальные затраты компании в текущем году придётся сократить с $36 до $32 млрд. Первоначально TSMC рассчитывала в прошлом году потратить на закупку оборудования и строительство новых предприятий около $40 млрд, но к четвёртому кварталу решила снизить сумму на $4 млрд, поскольку спрос на 7-нм изделия снизился.