Оно будет введено в строй в следующем году.

Как напоминает DigiTimes, не только TSMC собирается к 2024 году предложить американским клиентам услуги по производству передовых компонентов на новом предприятии в штате Аризона. В штате Техас компания Samsung Electronics возводит новое предприятие, которое будет выпускать компоненты для заказчиков по 4-нм и 5-нм технологиям, хотя конкретный ассортимент предлагаемых услуг пока не уточняется.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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По данным источника, в текущем квартале Samsung Electronics приступит к строительству так называемых «чистых комнат» — производственных помещений с повышенными требованиями к чистоте воздуха, где и будут обрабатываться кремниевые пластины с использованием литографического оборудования. Компания может даже провести специальную церемонию, чтобы продемонстрировать свою приверженность намеченному графику строительства. Как ожидается, предприятие будет введено в строй во второй половине следующего года. У Samsung уже есть предприятие в другой части штата Техас, но оно выпускает только 28-нм и 14-нм чипы.