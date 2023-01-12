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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом квартале будет пройден важный этап строительства нового предприятия Samsung в Техасе
Оно будет введено в строй в следующем году.
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Как напоминает DigiTimes, не только TSMC собирается к 2024 году предложить американским клиентам услуги по производству передовых компонентов на новом предприятии в штате Аризона. В штате Техас компания Samsung Electronics возводит новое предприятие, которое будет выпускать компоненты для заказчиков по 4-нм и 5-нм технологиям, хотя конкретный ассортимент предлагаемых услуг пока не уточняется.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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По данным источника, в текущем квартале Samsung Electronics приступит к строительству так называемых «чистых комнат» — производственных помещений с повышенными требованиями к чистоте воздуха, где и будут обрабатываться кремниевые пластины с использованием литографического оборудования. Компания может даже провести специальную церемонию, чтобы продемонстрировать свою приверженность намеченному графику строительства. Как ожидается, предприятие будет введено в строй во второй половине следующего года. У Samsung уже есть предприятие в другой части штата Техас, но оно выпускает только 28-нм и 14-нм чипы.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #техас
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