Объёмы реализации сократились на 16,5%, но было продано больше компьютеров, чем до пандемии.

Специалисты IDC уже подвели итоги не только четвёртого квартала, но и всего прошлого года для рынка ПК, рабочих станций и ноутбуков. В статистику не вошли планшеты всех типов, даже если они используют x86-совместимые процессоры. В четвёртом квартале во всём мире было реализовано 67,2 млн ПК перечисленных выше типов, что на 28,1% меньше результата аналогичного периода 2021 года. Аналитики IDC подчёркивают, что характеризуемый влиянием пандемии на спрос 2021 год задрал базу для сравнения, и все последующие периоды неизбежно будут демонстрировать негативную динамику поставок ПК.

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Источник изображения: HP Inc.

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В действительности же по итогам всего 2022 года на рынок было поставлено 292,3 млн ПК, рабочих станций и ноутбуков — больше, чем в допандемийный 2018 год. По сравнению с 2021 годом в целом поставки сократились на 16,5%. В текущем году спрос на ПК если и вернётся к росту, то только ближе к концу периода прогнозирования, и исключительно в корпоративном секторе. Для потребительского рынка весь 2023 год будет не очень удачным, как ожидают эксперты IDC. Об оживлении спроса можно будет говорить только в 2024 году.