Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IDC: в прошлом году было продано не более 292 млн компьютеров и ноутбуков
Объёмы реализации сократились на 16,5%, но было продано больше компьютеров, чем до пандемии.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Специалисты IDC уже подвели итоги не только четвёртого квартала, но и всего прошлого года для рынка ПК, рабочих станций и ноутбуков. В статистику не вошли планшеты всех типов, даже если они используют x86-совместимые процессоры. В четвёртом квартале во всём мире было реализовано 67,2 млн ПК перечисленных выше типов, что на 28,1% меньше результата аналогичного периода 2021 года. Аналитики IDC подчёркивают, что характеризуемый влиянием пандемии на спрос 2021 год задрал базу для сравнения, и все последующие периоды неизбежно будут демонстрировать негативную динамику поставок ПК.

реклама

Источник изображения: HP Inc.

рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В действительности же по итогам всего 2022 года на рынок было поставлено 292,3 млн ПК, рабочих станций и ноутбуков — больше, чем в допандемийный 2018 год. По сравнению с 2021 годом в целом поставки сократились на 16,5%. В текущем году спрос на ПК если и вернётся к росту, то только ближе к концу периода прогнозирования, и исключительно в корпоративном секторе. Для потребительского рынка весь 2023 год будет не очень удачным, как ожидают эксперты IDC. Об оживлении спроса можно будет говорить только в 2024 году.

#аналитика #idc #компьютерный рынок
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В этом году выручка от реализации полупроводниковых компонентов сократится на 10%
В декабре выручка TSMC последовательно сократилась на 13,5%
В серверном сегменте AMD увеличит свою долю до 31% по итогам следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
135
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
12
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
75
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
16
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
94
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
+
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
19
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
2
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
7
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
+

Сейчас обсуждают

Anti-Vatnik
10:00
дык, так и могилизацию провели без военного положения лол
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
Anti-Vatnik
10:00
путлер не боится называть войну войной, но ему то и понятно, срок не дадут за это, в отличии от простых людей
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
cinares578
09:59
АХАХАХАХ!!!! Так ты сам и опроверг свой е6аный бред, Е6лобан. Это и есть СВОБОДНАЯ память, хоть игру туда загружай, хоть что. ОНА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПРОСТО =Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И= ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА СИСТ...
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
UzBas
09:56
Весьма посредственно. Читать такое я бы не стал больше одного раза. Прочитав подобное выкидываешь из головы как нечто безвкусное, безразличное, бесцветное.
ИИ чат-бот ChatGPT написал историю о Шерлоке Холмсе
duha21
09:56
Так Киберпонедельник же, "распродажа", вот и косточку кинули
Внутренний курс на Aliexpress упал с 81 до 75 рублей
duha21
09:53
PeladOn???
В крупных магазинах с полок начали исчезать RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3090 Ti
Serezhka
09:53
Я уже как-то писал как мне в ситилинке три раза меняли в ноутбуке жёсткий диск, хотя заявленная неисправность была - отключается после часа-полутора использования. У меня сложилось мнение что в сервис...
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
cinares578
09:50
Я думал человек прикалывается. А это реально какой-то больной уё6ок живущий в облупившимся сарае... Ужас.
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
Евгений Самара
09:49
Вчера звонила укроинская кибер-зольдатка, представилась следователем МВД. Хххляцкий говор пёр из всех щелей, я сразу начал угорать.)) Спросил: из какого города Укроины она? Дам, мол, команду пустить т...
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
Максим Ширшов
09:48
Ну ботам конечно виднее, что можно в России, а что нельзя. Но Россия не обязана играть по правилам запада, если Путин решил, что на данном этапе военное положение излишне, то так оно и есть, к тому же...
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем