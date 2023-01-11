Производителям электроники в последнее время захотелось больше продукции выпускать за пределами Китая, поскольку репутацию «всемирной кузницы» портят как напряжённые отношения с США, так и строгие санитарные меры, которые прерывали производство на несколько недель во время пандемии. Многие производители стараются инвестировать во Вьетнам, и исключением не стала китайская компания BOE, выпускающая панели дисплеев для многих электронных устройств, включая смартфоны Apple.
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Как поясняет Reuters, эта китайская компания не собирается ограничиваться уже действующим предприятием на юге Вьетнама по выпуску телевизионных дисплеев для Samsung и LG. На севере страны появится новое крупное предприятие по выпуску OLED-панелей, которые будут поставляться и для нужд Apple.
Взяв в аренду участок площадью около 100 га на севере Вьетнама, компания BOE примерно 20% площади отдаст по организацию выпуска систем дистанционного управления, примерно 50% будет занято именно предприятием по производству панелей типа OLED, и его строительство потребует инвестиций в сумме около $250 млн. Оставшиеся 30 га займут предприятия смежников и поставщиков, кластер должен быть введён в строй к 2025 году. Помимо Apple, продукцию нового вьетнамского предприятия BOE будут потреблять и другие клиенты.