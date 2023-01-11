Как отмечает издание DigiTimes, перечень клиентов TSMC на 3-нм техпроцесс не ограничится компаниями Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA и AMD. По данным источников среди поставщиков оборудования, к ним примкнёт и компания Broadcom. В какой сфере найдут применение её 3-нм чипы, не уточняется.
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Перечисленные компании могут воспользоваться услугами TSMC по выпуску компонентов с применением техпроцессов N3 и N3E. Как известно, о начале массового выпуска 3-нм компонентов TSMC заявила в прошлом месяце. Корейские эксперты, явно более благосклонные к успехам Samsung, утверждают, что сейчас лишь половина выпускаемых TSMC 3-нм чипов годится для дальнейшего использования. Официально сам тайваньский производитель не комментирует ни показатели качества продукции, ни перечень своих клиентов.