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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Broadcom тоже будет получать от TSMC выпущенные по 3-нм технологии изделия
В очередь уже встали Apple, Qualcomm, MediaTek, AMD и NVIDIA.
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Как отмечает издание DigiTimes, перечень клиентов TSMC на 3-нм техпроцесс не ограничится компаниями Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA и AMD. По данным источников среди поставщиков оборудования, к ним примкнёт и компания Broadcom. В какой сфере найдут применение её 3-нм чипы, не уточняется.

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Источник изображения: DigiTimes

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Перечисленные компании могут воспользоваться услугами TSMC по выпуску компонентов с применением техпроцессов N3 и N3E. Как известно, о начале массового выпуска 3-нм компонентов TSMC заявила в прошлом месяце. Корейские эксперты, явно более благосклонные к успехам Samsung, утверждают, что сейчас лишь половина выпускаемых TSMC 3-нм чипов годится для дальнейшего использования. Официально сам тайваньский производитель не комментирует ни показатели качества продукции, ни перечень своих клиентов.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #broadcom
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