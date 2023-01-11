В очередь уже встали Apple, Qualcomm, MediaTek, AMD и NVIDIA.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Как отмечает издание DigiTimes, перечень клиентов TSMC на 3-нм техпроцесс не ограничится компаниями Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA и AMD. По данным источников среди поставщиков оборудования, к ним примкнёт и компания Broadcom. В какой сфере найдут применение её 3-нм чипы, не уточняется.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации -20% на RTX 4070 Ti - скидки начались 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Перечисленные компании могут воспользоваться услугами TSMC по выпуску компонентов с применением техпроцессов N3 и N3E. Как известно, о начале массового выпуска 3-нм компонентов TSMC заявила в прошлом месяце. Корейские эксперты, явно более благосклонные к успехам Samsung, утверждают, что сейчас лишь половина выпускаемых TSMC 3-нм чипов годится для дальнейшего использования. Официально сам тайваньский производитель не комментирует ни показатели качества продукции, ни перечень своих клиентов.