Вездесущий сайт VideoCardz активно следил за судьбой процессора Intel Core i9-13900KS, который может быть представлен уже на этой неделе. Свежее упоминание о новинке с элементами анонимности появилось на YouTube-канале Intel, неизвестный процессор при помощи необслуживаемой системы жидкостного охлаждения Corsair смог обеспечить работу двух ядер на частоте 6,0 ГГц при запущенном тесте 7-Zip.
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Другими словами, частота в 6,0 ГГц будет достигаться процессором Core i9-13900KS лишь в определённых условиях, в чём и не приходилось сомневаться. Впрочем, при адекватном охлаждении он должен преодолеть этот рубеж, ведь родственная модель Core i9-13900K уже демонстрировала свою способность достигать 8,4 ГГц при активности всех ядер под жидким азотом.