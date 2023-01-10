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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA рассчитывает с 2025 года начать получать выручку от реализации софта для автомобилей
Это будут роботизированные такси, помимо прочего.
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За всеми рассуждениями о темпах экспансии видеокарт NVIDIA финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) едва не забыла, что технологическая конференция J.P. Morgan, на которой она выступала, имела автомобильный уклон. Когда речь всё же зашла о сотрудничестве с автопроизводителями, активнее всего представительница компании обсуждала намерения Foxconn использовать платформу Orin для создания своих электромобилей, выпускаемых по контрактному принципу.

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Источник изображения: NVIDIA

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Сейчас выручка NVIDIA в автомобильном сегменте формируется преимущественно за счёт аппаратной инфраструктуры, поскольку чипы этой марки используются в бортовых развлекательных системах и системах активной помощи водителю. Примерно с 2025 календарного года, когда в серию пойдут первые роботизированные такси, как надеется финансовый директор компании, выручка от реализации программных решений для автопилота начнёт определять всё более весомую часть доходов NVIDIA в автомобильном сегменте.

#nvidia #финансы #электромобили #автопилот #orin
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