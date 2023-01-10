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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA пообещала представить в этом году новые видеокарты в семействе GeForce RTX 40
И вряд ли всё ограничится одной только GeForce RTX 4070.
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Уже существующий ассортимент носителей игровой архитектуры Ada Lovelace состоит из видеокарт GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti, но финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на технологической конференции J.P. Morgan заявила, что в данном семействе в текущем году выйдут новые продукты. Буквально она сказала следующее: «По мере того, как мы продвигаемся в этом году, вы увидите больше видеокарт серии 40, поступающих на рынок».

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Источник изображения: NVIDIA

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Если учесть, что в соседних материалах уже активно обсуждаются видеокарты GeForce RTX 4070, готовящиеся к выходу на рынок примерно в феврале, признание руководительницы NVIDIA сложно назвать сенсационным, но мы хотя бы можем считать обсуждаемые слухи о ближайшей новинке компании небеспочвенными.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 4070
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Xmast
11:47
Все уже все давно купили. Рынок перенасыщен. Продажи на исторических минимумах. А у них "исчезают"
В крупных магазинах с полок начали исчезать RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3090 Ti
3000kyky Sakh
11:46
Подходите амбарному замку. Обрызгиваен дужку жидким азотом. Легкий удар молотка и дужка лопнула. Воде помоему розово на все: ад или рай. А вот владельцу труб, на неслитую воду перед промерзанием, со...
Ученые создали особый металлический сплав, который является самым прочным материалом на Земле
Дмитрий
11:45
таких цен уже не будет. ниже 400 не жду 4060) а на полках ситилинков от 500
С февраля ситуация на рынке игровых видеокарт NVIDIA начнёт приходить в норму
ChandlerXAAP
11:44
со всех сторон засада! так что тогда продавать то магазинам, и что покупать покупателям? какая то безвыходная ситуация получается)
В крупных магазинах с полок начали исчезать RTX 3080, RTX 3090 и RTX 3090 Ti
Keltis
11:43
Полностью согласен, сейчас запустишь не самый графонистый экшен года там 2012-13 и разница сразу бросается в глаза, хотя кажется что вроде как от современных отличий и не много.
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
Keltis
11:41
А со времен HL2 тоже ничего не поменялось, только текстуры, эффекты, дальность прорисовки, тени, окружение и т.п. а еще ничего не поменялось еще со времен первого дума, если конечно мы не будем учитыв...
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