И вряд ли всё ограничится одной только GeForce RTX 4070.

Уже существующий ассортимент носителей игровой архитектуры Ada Lovelace состоит из видеокарт GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 Ti, но финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на технологической конференции J.P. Morgan заявила, что в данном семействе в текущем году выйдут новые продукты. Буквально она сказала следующее: «По мере того, как мы продвигаемся в этом году, вы увидите больше видеокарт серии 40, поступающих на рынок».

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Источник изображения: NVIDIA

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Если учесть, что в соседних материалах уже активно обсуждаются видеокарты GeForce RTX 4070, готовящиеся к выходу на рынок примерно в феврале, признание руководительницы NVIDIA сложно назвать сенсационным, но мы хотя бы можем считать обсуждаемые слухи о ближайшей новинке компании небеспочвенными.