Ещё год назад она достигала 33%.

Пока в Лас-Вегасе проходила выставка CES 2023, финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) успела посетить конференцию J.P. Morgan, на которой в общих чертах пересказала выступление своего коллеги на первом из мероприятий, подведя итоги деятельности компании за минувший год. Как уже отмечалось, в феврале ситуация с реализацией видеокарт NVIDIA в розничных каналах должна нормализоваться, поскольку так называемое «криптопохмелье» подходит к концу. По оценкам руководства NVIDIA, компании и её партнёрам удалось в сжатые сроки решить проблему затоваривания складов.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Видеокарты GeForce RTX 4090 были распроданы достаточно быстро, как призналась Колетт Кресс. GeForce RTX 4080 тоже продаётся неплохо. В целом, по словам представительницы компании, графические решения с поддержкой технологии трассировки лучей RTX уже занимают 40% всей находящейся в эксплуатации базы оборудования этой марки.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Если новое поколение графических архитектур NVIDIA выходит раз в два года, но любители игр в среднем меняют видеокарту на новую раз в три года, как подчеркнула Колетт Кресс, поэтому некоторые из них пропустили предыдущие поколения GeForce RTX, и только сейчас присматриваются к носителям архитектуры Ampere. Последнее год назад уже обеспечило NVIDIA повышение доли GeForce RTX до 33%, а теперь компания продвинулась до 40% всей своей пользовательской базы, если говорить об экспансии технологии RTX.