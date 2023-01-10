Пока в Лас-Вегасе проходила выставка CES 2023, финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) успела посетить конференцию J.P. Morgan, на которой в общих чертах пересказала выступление своего коллеги на первом из мероприятий, подведя итоги деятельности компании за минувший год. Как уже отмечалось, в феврале ситуация с реализацией видеокарт NVIDIA в розничных каналах должна нормализоваться, поскольку так называемое «криптопохмелье» подходит к концу. По оценкам руководства NVIDIA, компании и её партнёрам удалось в сжатые сроки решить проблему затоваривания складов.
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Видеокарты GeForce RTX 4090 были распроданы достаточно быстро, как призналась Колетт Кресс. GeForce RTX 4080 тоже продаётся неплохо. В целом, по словам представительницы компании, графические решения с поддержкой технологии трассировки лучей RTX уже занимают 40% всей находящейся в эксплуатации базы оборудования этой марки.
Если новое поколение графических архитектур NVIDIA выходит раз в два года, но любители игр в среднем меняют видеокарту на новую раз в три года, как подчеркнула Колетт Кресс, поэтому некоторые из них пропустили предыдущие поколения GeForce RTX, и только сейчас присматриваются к носителям архитектуры Ampere. Последнее год назад уже обеспечило NVIDIA повышение доли GeForce RTX до 33%, а теперь компания продвинулась до 40% всей своей пользовательской базы, если говорить об экспансии технологии RTX.