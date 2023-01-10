Хотя всё могло ограничиться падением на 7%.

Аналитики Citi предрекают увеличение выручки от реализации полупроводниковых компонентов на 4% по итогам прошедшего года, но ухудшают прогноз на текущий год. По их мнению, профильная выручка теперь сократится не на 7%, а на все 10%. При этом фаворитами с точки зрения инвестиций представители Citi считают ценные бумаги Analog Devices, хотя видят перспективы роста и для акций AMD, GlobalFoundries, Micron Technology и ON Semiconductor.

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Источник изображения: NVIDIA

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Акции NVIDIA с начала этого года смогли вырасти в цене на 9,17%, а акции AMD поднялись в цене на 5,03%. Отраслевая ассоциация SIA в выходные сообщила, что выручка от реализации чипов в ноябре сократилась на 2,2% до $43 млрд по сравнению с октябрём, не соответствуя ожиданиям рынка и нарушая многолетнюю тенденцию к росту в этом периоде.