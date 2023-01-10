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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году выручка от реализации полупроводниковых компонентов сократится на 10%
Хотя всё могло ограничиться падением на 7%.
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Аналитики Citi предрекают увеличение выручки от реализации полупроводниковых компонентов на 4% по итогам прошедшего года, но ухудшают прогноз на текущий год. По их мнению, профильная выручка теперь сократится не на 7%, а на все 10%. При этом фаворитами с точки зрения инвестиций представители Citi считают ценные бумаги Analog Devices, хотя видят перспективы роста и для акций AMD, GlobalFoundries, Micron Technology и ON Semiconductor.

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Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Акции NVIDIA с начала этого года смогли вырасти в цене на 9,17%, а акции AMD поднялись в цене на 5,03%. Отраслевая ассоциация SIA в выходные сообщила, что выручка от реализации чипов в ноябре сократилась на 2,2% до $43 млрд по сравнению с октябрём, не соответствуя ожиданиям рынка и нарушая многолетнюю тенденцию к росту в этом периоде.

#amd #nvidia #аналитика #финансы #полупроводники
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Дмитрий Михайлов
08:47
Голословные обвинения в чем попало - это признак ципсошности, потому как бремя доказательства лежит на утверждаем. Ну как там - Путин первым побежал поздравлять Порошенко с победой на выборах или таки...
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Шебуршоид
08:46
Если ты про беларусов о россиянах, то да, я с тобой согласен. В РБ россиян ненавидят.
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
Александр Сергеевич
08:43
Шеша а у тебя мать к корпусу через пакет прикручена у тя че нет стоек!?и вертушка на стяжках🤮
NVIDIA готовит графические процессоры GeForce RTX 4070 46 SM и 5888 ядер CUDA и 4060 Ti
NOFX
08:43
Эти куда лезут со своим хламом :))
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
BoeHa4aJIbHuK
08:42
Я уже смирился, и просто захожу потроллить эту 50ти центовую армию, ну и методом инверсии лайков и дизов определить кто есть кто вообще легкотня. Ну методички с фейковой дискуссией я тут пока не видел...
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Александр Сергеевич
08:41
Шеша красава карта ничтяк а ящик пора продуть.
NVIDIA готовит графические процессоры GeForce RTX 4070 46 SM и 5888 ядер CUDA и 4060 Ti
Шебуршоид
08:41
В РФ нет подводного флота.
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
century84
08:40
Там говорилось не о одной, а о нескольких групп по 8 человек.
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
Шебуршоид
08:40
Та ты я вижу знаток по численности танков в UK, я ипал.
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
NOFX
08:38
Я бы сказал лоханулся :) Летом по-80 валяться будут никому ненужные.
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